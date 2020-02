BLANCHET, Gisèle

(née Rémillard)



À Laval, le 25 janvier 2020, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Gisèle Rémillard, épouse de M. Gérald Blanchet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Jacques), François (Johanne), Louise (JC) et Michel, ses petits-enfants Valérie (Sébastien) et Nicolas (Kelly), ses arrière-petits-enfants Jackson et Allie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 8 février 2020 dès 9h. Une cérémonie y sera célébrée à 12h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à l’Hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.