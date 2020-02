GERVAIS, Roland



Subitement, le 25 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roland Gervais, de St-Urbain-Premier, époux de Mme Pierrette Aumais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (feu Alain), Johanne (François) et Daniel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Jean-Paul, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en l'église de St-Urbain-Premier, samedi le 8 février à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comVos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (formulaires disponibles lors des condoléances).