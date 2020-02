SCHINCK BOUCHARD

Jeannette



À Huntingdon, le mercredi 29 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Jeannette Schinck Bouchard, épouse de feu Raymond Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Robert Beaudry), Denis (Diane Levac), Chantal (Roger Léger) et Louise (Luc Tremblay), ses petits-enfants Miguel (Marie-Hélène), Nicolas (Jie) et Sophie, ses arrière-petits-enfants Félix, Rémi, Émile, Camille et Millie, ses frères et soeurs Gisèle, Albert (Jeannine), Jean-Paul, Pauline (feu Yves), Anne-Marie (Gene), Suzie (Normand) et Patrice, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Prédécédée de sa soeur Patricia (feu Pierre) et de son frère Réjean.Les funérailles seront privées.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons à la Fondation du Centre Hospitalier du Comté de Huntingdon.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com