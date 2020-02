BAILLARGEON, Sylvain



À Brossard, le 14 janvier 2020, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Sylvain Baillargeon, fils de feu Gisèle Sylvain et de feu Michel Baillargeon.Il laisse dans le deuil ses oncles et ses tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 9 février 2020 à compter de 10 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 13 h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Haut-Richelieu ou Diabète Québec ou à la Fondation de l'Hôpital Charles Lemoyne.