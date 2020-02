BENOIT (née Turcotte), Mariette



À Mascouche, le 25 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mariette Turcotte, épouse de feu Simon Benoit.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Louise), Normand et Guylaine (Steven), ses petits-enfants Catherine (Alain), Stéphane, Christian (Véronique), Audrée (Éric) et Frédérik (Corine), ses arrière-petits-enfants Charlotte, Tristan et Juliette. Elle laisse également dans le deuil son frère, sa soeur, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 29 février 2020 de 13h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.