DESFORGES ROY, Marguerite



À Montréal, le 2 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Marguerite Roy Desforges, épouse de Guy Desforges.Elle laisse dans le deuil son fils Alain, sa soeur Gisèle, ses belles-soeurs Andrée, Léone et Jacqueline (André), ses filleules Sylvie et Brigitte, ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 8 février 2020 de 11h à 12h45, suivi d'une cérémonie au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7(Stationnement intérieur)