RIEL, Claude



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Claude Riel survenu à Lachine le 24 janvier 2020, à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Jodoin, ses enfants Marc-Olivier (Mélanie) et Mathieu (Valérie), ses petits-enfants adorés Nicolas, Chloé, Audrey et Noémie, son frère Jean-Guy (Manon), ses deux cousins très spéciaux Richard et Michel, sa belle-soeur Micheline (Pierre), ses beaux-frères Michel (Lucie) et Serge (Johanne), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au salon funérairele samedi 15 février 2020 de 13h30 à 17h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec.