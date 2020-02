Je me demande si tous les enfants du monde n’ont pas joué à la cachette au moins une fois dans leur vie, mais il faut interdire ce jeu qui prédispose trop de gens à l’appliquer malicieusement ensuite dans leur vie d’adulte.

Vous avez vu comment Jean Charest a joué à la cachette avec l’UPAC? L’ancien premier ministre devait être le genre introuvable quand il était petit. Tellement bien planqué, il a voulu sortir de son lieu sûr pour donner une chance aux autres, mais on lui a tout de suite conseillé d’y retourner. Pas sur le coup, mais il a fini par comprendre.

Que dire de Philippe Couillard et Jean-François Lisée qui se sont effacés du paysage et qu’on n’a plus revus ? Des champions.

Sinon, il y a le genre Denis Coderre qui s’est bien éclipsé, mais qui, de temps en temps, se sort le bout du nez pour voir si on ne l’a pas oublié. Le problème avec lui, c’est que si ça continue comme ça, il aura tellement rapetissé qu’on ne le reconnaîtra plus. À moins qu’il sorte de sa cachette avec une Ferrari électrique.

Justin, lui, devait toujours être débusqué le premier quand il était petit. Quelle maladresse ! Dans le dossier SNC-Lavalin, l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, l’a « stoolé » devant tout le monde. Ça, c’est humiliant. Il n’a jamais appris à bien se cacher. Même quand il va en vacances chez Aga Khan, tout le monde le voit.

POT TROUVABLE

Pourtant, Justin a eu de bons professeurs chez les vieux libéraux. Vous avez vu dans l’affaire du cannabis ? Tous les amis, anciens ministres ou de la police, se sont subtilement cachés pendant des années dans des serres, des laboratoires ou des entrepôts, et, un beau jour, lorsque Justin a légalisé le pot, surprise, tous les amis cachés sont sortis en même temps. Très populaire chez les libéraux, la cachette en équipe. Une payante, celle-là, surtout quand on va aussi loin que dans un paradis fiscal. Pauvre Justin qui croit que ses déguisements sont suffisants.

ET AILLEURS

Vieux comme la Terre, le jeu de la cachette est international. Prenez celui (ou celle) qui a pesé sur le piton pour que deux missiles abattent l’avion à Téhéran. Introuvable, et je suis convaincu qu’on ne le délogera jamais.

Il y a de grands malhabiles comme le prince Harry et sa Meghan qui s’en vont dire à tout le monde où ils seront cachés. Ce serait mémère Élisabeth qui enverrait les paparazzis que je ne serais pas surpris.

Il y a aussi la version Trump où tout le monde vous trouve, mais vous faites comme si vous étiez encore caché.

PETIT PAQUET

En fin de semaine, les deux matches du Canadien habituellement en soirée sont disputés en matinée dans l’après-midi. Ça va ?

Avez-vous peur du coronavirus ? Je sais pas, j’ai une Honda.

Un dessin sur ton corps, c’t’à toué.

Punition pour avoir cinglé. Si vous mettez le verbe être au lieu du verbe avoir, c’est aussi bon.

Quant à son avenir politique, Guy Nantel est en train de réfléchir. Pauvre lui ! Il ne sait pas qu’en politique, on ne réfléchit pas. On fait le sot, point.

Annoncer une hausse du prix de la bière la veille du Super Bowl, c’est chien, ça.

À DEMAIN... DANS LES SPORTS, GENRE.