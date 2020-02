POTHIER, Francine



À Saint-Sauveur, le 21 janvier 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Francine Pothier, conjointe de M Jean-Paul Colangelo.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Mme Clémence Frenière, ses enfants Mélany et Emmanuel (Annie), son enfant de coeur Paul Jr Calce, ses frères et soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 février 2020 de 13h à 16h au salon de laUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour au salon à 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des maladies pulmonaires du Québec.