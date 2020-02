DESCHÊNES, Aline



À Montréal, le mardi 28 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 98 ans, Aline Deschênes, épouse de feu Lucien Pellerin.Elle laisse dans le deuil ses fils Raymond (Jacqueline Lavoie) et Guy (Louise Leclerc), ses deux petites-filles Maude (Charles Sauvé) et Amélie, ses soeurs Marcelle et Gabrielle ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 7 février 2020 de 10h à 12h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 7 février 2020, à 13h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905 rue Turenne, coin Sherbrooke est, Montréal, Qc, H1M 1N4.