LEBLEU (née DELORME)

Jeannine



À Sainte-Rose, le 9 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jeannine Delorme, épouse de feu M. Marcel Lebleu et mère de feu Lucie.Elle laisse dans le deuil sa fille Micheline, ses neveux et nièce ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Rose le vendredi 7 février à 10h suivront les funérailles à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.