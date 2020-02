JAMIESON (née Charbonneau)

Réjeanne



À Montréal, le 27 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Réjeanne Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Richard) et Bruno (Nathalie), ses petits-enfants Pascal, Maxime, Virginie, Pascale et Philippe, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.cale vendredi 7 février 2020 de 13h à 16h et de 18h à 21h et le samedi 8 février 2020 de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Maria-Goretti ce même samedi à 11h.