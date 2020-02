LALONDE (née Vignault)

Lisette



Le 24 janvier, à l'âge de 82 ans, est décédée Lisette Vignault, épouse de feu Roch Lalonde.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Stéphan), ses petites-filles Catherine (Rory) et Geneviève (Shuya), son fils Pierre (Linda), son petit-fils Louis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 février 2020 de 19h à 22h et le samedi 15 février 2020 dès 10h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Une cérémonie aura lieu le samedi 15 février 2020 dès 13h en la chapelle du salon.