LAURIN, Gilbert



À Laval, le 23 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilbert Laurin, époux de Mme Reine Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, France (Alain Corbeil) et feu Diane, ses petits-enfants, sa belle-soeur ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous remercie sincèrement pour vos paroles d'encouragements et votre témoignage de sympathie.