COTÉ, Jeannine



À Montréal, le 21 janvier, à l'âge de 94 ans, est décédée Jeannine Coté, épouse de feu André Barbeau et mère de feu Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renée, Jean-Pierre et René, ses petits-enfants Solveig et Laurent, son frère, Raymond (Nicole), sa soeur Cécile (feu Georges), son beau-frère Jean-Paul (Marie) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 février 2020 de 13h à 17h au :3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QUÉBEC, H1W 1P2Tél. 514 527-4126