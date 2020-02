LAROCHE (née Rémillard)

Evelyne



De St-Rémi, le 28 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Evelyne Rémillard, épouse de feu M. Roland Laroche.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Anna) et François, ses petits-enfants Julie (Michel), Ghislain (Vanessa) et Félix, ses arrière-petits-enfants Christophe, Olivier, Samuel, Vincent et Chloé, sa soeur Gabrielle (feu Gaston), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. Evelyne est allée rejoindre dans la paix et l'amour, son époux, ses frères et soeurs ainsi que tous ceux qui l'ont précédée.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 8 février 2020 dès 10h suivi des funérailles à 11h.Un remerciement tout particulier à Lucie, Noëlla et la résidence D'Youville pour leurs délicates attentions.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.