«Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)»: Margot Robbie casse la baraque!

L’impressionnante Harley Quinn du «Commando suicide» est de retour. Cette fois-ci, elle est seule... ou presque. Pas de Joker, mais une bande de joyeuses copines aussi mortelles qu’elle!

Margot Robbie n’a plus vraiment quelque chose à prouver. Actrice de superproductions, productrice chevronnée, actrice nommée aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globes, il ne lui restait qu’à porter sur ses épaules le poids d’un film de superhéros. C’est désormais chose faite avec «Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)», dont elle est productrice exécutive et dans lequel elle reprend son rôle déjanté d’ancienne psychiatre devenue psychopathe.

Bonjour «Léon le professionnel»!

«J’ai d’abord présenté l’idée de départ alors que nous tournions toujours ¨Le commando suicide¨, a indiqué Margot Robbie aux journalistes présents lors d’une visite du plateau de ¨Birds of Prey¨ en mars 2019 à Burbank, en Californie. Je n’arrêtais pas de dire que Harley est à son meilleur lorsqu’elle interagit avec les autres. Et je n’arrêtais pas de penser que, dans la vraie vie, je serais avec des amies et je voulais donc que Harley ait une gang d’amies. Parallèlement, j’avais lu une tonne de bandes dessinées, tout ce qui touche Harley de près ou de loin, incluant les ¨Birds of Prey¸. Et même si elle n’en est pas un membre traditionnel, j’ai trouvé qu’il s’agissait là d’un groupe de filles dans lequel il était amusant de plonger.»

Persuadée que la personnalité anarchiste de Harley «s’exprimerait mieux au sein d’un groupe», Margot Robbie s’est mise à la tâche avec la scénariste Christina Hodson. «Tout a commencé avec Huntress. J’adore ce personnage et, avec mon idée de l’histoire de Harley, je voulais que le tout soit très contenu, je ne voulais pas du tout d’enjeux de fin du monde.»

«Après Huntress, tout s’est mis en place. Il fallait un personnage plus moral comme Renée Montoya et nous avions aussi besoin d’une flic. Canary est cruciale, évidemment, dans l’univers des ¨Birds of Prey¨. Puis nous avons toutes parlé de nos films préférés et nous voulions rendre hommage à plusieurs d’entre eux. ¨Léon le professionnel¨ est le plus important. Nous aimons cette relation entre le mentor et la mentorée, une relation d’amitié très inattendue.»

Mais qu’est-ce qui attend Harley Quinn? On sait qu’elle n’est plus avec le Joker. On sait également que Roman Sionis (Ewan McGregor) met la tête de Cassandra Cain (Ella Jay Basco) à prix pour lui avoir volé un diamant. On sait aussi que Harley s’associe à Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Renee Montoya (Rosie Perez) pour défendre la jeune femme. Et, en parallèle, Victor Zsasz (Chris Messina) est un tueur en série qui sévit à Gotham.

Féminine

Pour la réalisatrice Cathy Yan, «Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)», est «¨Fiction pulpeuse¨ qui rencontre ¨Rashomon¨». C’est aussi une histoire d’origine sans rapport avec les films de l’univers de DC précédemment sortis. «Le film ne se déroule pas à un moment précis. Il existe dans sa propre époque», a indiqué le chef décorateur K.K. Barrett.

Car il ne faut pas oublier que Harley Quinn n’est pas vraiment stable. «Harley est la narratrice, a ainsi expliqué Margot Robbie. C’est une narratrice très peu fiable et erratique, ce qui est amusant et donne aussi au public l’occasion d’être dans son cerveau et de voir le monde à travers ses yeux.»

«Une chose que j’ai beaucoup exploré dans ¨Le commando suicide¨ est la codépendance de Harley avec le Joker. De toute évidence, il a une influence énorme sur elle. Mais je voulais explorer une version de Harley en dehors de cette relation amoureuse, si elle est seule de son propre chef ou s’il l’a rejetée. Cela permet de voir des facettes très différentes de sa personnalité. En fait, je devrais dire ¨personnalités¨ parce qu’elle en possède plusieurs.»

La perspective féminine est omniprésente dans ce «Birds of Prey», à commencer par les costumes.

«J’y pense un peu comme quand vous vous habillez pour les gars ou pour les filles. Soit vous voulez que les gars pensent que vous avez l'air bien, soit vous voulez que vos copines souhaitent avoir votre genre de tenue. Ce sont deux choses très différentes. Pour moi, l'esthétique de Harley est dictée, en quelque sorte, par son statut relationnel. Si elle est dans une relation avec le Joker, vous allez avoir la version de Harley que vous voyez dans ¨Le commando suicide¨. Puis, ici, où elle n'est clairement pas avec le Joker, c'est errat ique et c'est différent», a détaillé l’actrice et productrice.

«Tous les looks du film ont été créés par des femmes. Nous avons une réalisatrice, une scénariste, une productrice... et un producteur qui est féministe. Lorsque nous avons parlé avec Erin [Benach], notre costumière, son inspiration venait de films qui ressemblent à une version rehaussée de la réalité, mais qui peuvent aussi exister dans un monde qui n'est pas trop choquant, dont on se dissocie immédiatement. Prenons par exemple ¨Fight Club¨, dans lequel Brad Pitt porte un peignoir rose fleuri. Il est tout à fait lumineux, coloré et étrange, tout en étant très terre à terre. Donc je suppose que c'est la combinaison d'une réalité accrue tout en étant ancrée et réaliste, mais aussi distinctement du point de vue féminin.»

Pas que des effets spéciaux!

«Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn)» a été réalisé avec un budget somme toute modeste de 97 millions $ US.

«Il y a tellement de films qui sortent maintenant que la barre est très haute. Il y a tout simplement trop de concurrence pour qu’on puisse s’en sortir avec une grosse explosion. Ça ne va pas satisfaire les gens. Le public est très intelligent. Le public a des attentes élevées. Il ne suffit pas de créer des effets vraiment cool par ordinateur. De plus, je ne veux pas passer des années de ma vie à travailler sur quelque chose si c'est tout ce que nous visons», de souligner Margot Robbie.

«Je veux aussi donner au public quelque chose dans lequel il y a un réel travail au niveau de l’intrigue, des personnages incroyables, un spectacle impressionnant aussi, mais dans lequel le design a été travaillé à tous les niveaux. Ce film est très axé sur l'intrigue, car nous avons une structure de narration non linéaire et nous effectuons des sauts dans le temps.»

«Les motivations des personnages sont assez simples et directes. Nous nous battons tous pour quelque chose d'assez simple. Je pense que l’univers de DC offre beaucoup de possibilités parce que les personnages sont assez sombres et ont souvent un passé assez sombre. C’est ce que nous explorons et ce qui nous permet de trouver la motivation des personnages.»