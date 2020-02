LEDUC, Lise née Lehoux



De Joliette, le 17 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Lise Lehoux, épouse de M. Richard Leduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Philippe, sa petite-fille Éliana; ses tantes Jeanne Nadeau Vincent et Cécile Lehoux Demers; ses cousins, cousines, ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera le vendredi 7 février de 19h à 22h ainsi que le samedi 8 février de 10h à 12h et de 13h à 16h, au complexe funéraireUne cérémonie suivra ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier Louise Chevalier, Marie-Douce Langlais et Line Ringuette pour leur empathie et leurs bons soins.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient appréciés.