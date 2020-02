LACOSTE, Léo-André



À Châteauguay, le 28 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Léo-André Lacoste, époux de Mme Thérèse Leroux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Paul (Monique) Raymond-Guy (Thérèse), Louis-Marie (Suzanne) et Lucie, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay) le vendredi 7 février dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Direction de funérailles: