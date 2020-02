Chauffer la maison avec des granules, la terre et le soleil!

Oubliez les plinthes électriques ou votre vieux poêle à bois: il y a d’autres façons plus efficaces et plus agréables de chauffer votre propriété! En voici quelques-unes...

Granules

Installé dans la salle mécanique de la maison, le système de chauffage aux granules fonctionne au moyen d’une chaudière. Vous devez également avoir un réservoir rempli de granules de bois. La combustion libère une chaleur qui sert à réchauffer l’eau de votre circuit de chauffage central. Cette eau chaude permet ensuite de chauffer la maison en passant par vos calorifères ou vos planchers radiants. Et ce n’est pas tout: avec la chaudière, vous pouvez greffer plusieurs éléments sur le même appareil. «On peut s’en servir pour l’eau chaude domestique, la piscine en été et le spa à l’année», indique Marco Toulouse, copropriétaire de l’entreprise BT Énergie. En reliant des tuyaux au garage, vous pourriez aussi le chauffer: voilà un système très polyvalent!

Réduisez votre facture

Cet équipement fonctionne aussi avec une cheminée sur le toit, mais il exige beaucoup moins d’entretien comparativement à un poêle à bois conventionnel. La combustion de granules ne génère qu’une fine poussière.

Votre investissement, de quelque 10 000$ à 12 000$, sera vite rentabilisé par les économies que vous ferez. Par exemple, si votre facture d'électricité est d’environ 690$ pour deux mois, elle pourrait n'être que de 85$ pour un mois de chauffage aux granules. Faites le calcul et... économisez!

Géothermie

Le principe de la géothermie est simple: par un transfert de chaleur, on utilise la température de la terre comme énergie renouvelable et durable. Ce système est parfait pour le chauffage et pour la climatisation de la maison. «Il y a deux volets: la partie mécanique, qui se trouve à l’intérieur de la résidence, et la partie extérieure, où l’on vient puiser l’énergie du sol», explique M. Toulouse. Une thermopompe, installée dans la maison, fonctionne avec de l’eau. Dehors, vous pourriez par exemple forer un puits et creuser jusqu’à 500 ou 600 pieds de profondeur. Ces travaux sont plus chers et la facture peut grimper à 20 000$ ou 25 000$. Une autre option, moins onéreuse, consiste à étendre des tuyaux sous terre, à l'horizontale. Vous débourserez autour de 5000$, mais vous devez avoir un grand terrain pour placer l’équipement.

Panneaux solaires

L’utilisation de panneaux solaires pour le chauffage est un choix responsable pour un environnement durable. Cet équipement permet de capter la chaleur diffusée par le soleil et de l’utiliser pour chauffer l’eau de la maison afin de vous offrir un confort optimal. Les panneaux sont posés sur le toit de la propriété. «En général, on en met deux ou trois et chacun coûte environ 900$», signale M. Toulouse. Il est également possible de produire de l’eau chaude domestique. Vous pourrez chauffer votre piscine cet été, mais, en attendant, vos panneaux solaires vous tiendront bien au chaud cet hiver!