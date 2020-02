Hallé, Jean



Après une vie certes éprouvée par la maladie de Parkinson, mais riche de rencontres, d'implications communautaires et entrepreneuriales, monsieur Jean Hallé, fils de feu Adolphe Hallé et de feu Gisèle Tremblay, s'est éteint, entouré de ses proches le 24 janvier dernier.Passionné par les affaires, curieux de tout et ému devant plusieurs causes nobles, Jean Hallé aura pleinement vécu. Il a été un acteur important des deux communautés auxquelles il a appartenu, Portneuf-sur-mer où il est né et où son coeur continuait de battre, et Repentigny la ville où il a choisi de fonder sa famille et dans laquelle il s'est impliqué à plusieurs niveaux, tant professionnellement que bénévolement.Il laisse dans le deuil son épouse, Marguerite St-Gelais, fidèle complice, qui prenait part à la mise en oeuvre de ses nombreuses idées et ses fils Jean-François (Nathalie Vallée) et Marc-André, qui étaient sa fierté. Ils avaient toute sa confiance dans la poursuite des projets qu'il avait développés. De nombreuses autres personnes l'ont aimé et le regretteront, ses petits-enfants par alliance, Anthony Vallée-Dubois (Jeanne Bugnon) et Florence Vallée-Dubois (Éric St-Pierre), ses soeurs Micheline et Élise (Serge Beaudry), son frère Marcel (Madeleine Gilbert), ses belles-soeurs Rachel Michaud (feu Jacques Hallé), feu Thérèse St-Gelais (feu Henri-Paul Savard), Suzanne St-Gelais (feu Jean-Claude Michaud), Hélène St-Gelais, Aline St-Gelais (Denis Lachance), ses beaux-frères Raymond St-Gelais (Fernande Banville), Pierre St-Gelais (Ginette Parent), Michel St-Gelais (Johanne Cassista), ses neveux, ses nièces, ses cousines et ses cousins, et de nombreux parents et amis, dont la grande communauté du Club Lions Repentigny la Seigneurie.La famille recevra vos condoléances à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boulevard Iberville à Repentigny, le samedi 8 février 2020 entre 11h et 13h. Les funérailles suivront à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Parkinson Québec, à l'église Notre-Dame-des-Champs de Repentigny, à la Fondation Santé Sud Lanaudière Hôpital Pierre-Le Gardeur ou à l'ARAMUSIQUE, seraient appréciés.