Des nuages noirs planent au-dessus de Transat

Si le Bureau de la concurrence donne son aval à l’achat de Transat par Air Canada, ça augure mal pour les voyageurs québécois.

Alors que Transat est reconnue comme étant la « meilleure ligne aérienne vacances au monde 2019 », Air Canada est devenue la « championne » des plaintes des voyageurs canadiens.

Et il ne faut pas compter sur son grand patron, Calin Rovinescu, pour obtenir des explications sur les raisons justifiant un tel désastre.

Lors de la récente cérémonie entourant l’arrivée du premier C Series (A220) aux couleurs d’Air Canada, le PDG d’Air Canada s’est sauvé des médias au lieu de répondre aux questions des journalistes sur les problèmes touchant sa clientèle. Et pas moyen également de savoir de sa part si le « centre d’excellence » pour l’entretien des avions A220 qu’il a promis en 2016 verra le jour ou pas au Québec.

Depuis l’adoption, l’été dernier, de la charte des droits des voyageurs par le gouvernement Trudeau, Air Canada a « récolté » en six mois quelque 2189 plaintes.

Air Canada est aux prises présentement avec un nouveau système de réservations qui connaît des ratés.

Il faut rappeler, en outre, que depuis la nomination en 2009 de Rovinescu à la tête d’Air Canada, la réputation du transporteur national a été entachée par les multiples plaintes portant sur ses services boiteux en français.

S’ajoutent à cela deux recours collectifs qui ternissent davantage l’image d’Air Canada.

Un recours qui porte sur la scandaleuse fermeture d’Aveos, où 2500 travailleurs ont été mis à pied en mars 2012 à la suite de la fermeture des centres d’entretien d’Air Canada.

Et un second recours collectif qui reproche à Air Canada d’avoir facturé un montant trop élevé sur le prix du carburant à des centaines de milliers de clients, entre avril 2012 et fin novembre 2014.

ROVINESCU, LE PROFITEUR

Sous l’administration de Calin Rovinescu, Air Canada est devenue l’une des sociétés les plus performantes en Bourse, grâce notamment à la flambée de l’action à la suite de son offre d’acquisition de Transat. Rovinescu en a d’ailleurs largement profité en liquidant l’été dernier un gros bloc d’actions qui lui a rapporté 53 millions de dollars de profits.

Rovinescu a eu l’air d’un rusé profiteur, car il a effectué cette transaction juste avant l’annonce d’une entente spéciale avec le principal actionnaire de Transat (Letko Brosseau) et la tenue du vote crucial des actionnaires sur l’offre d’Air Canada.

DES CONSOMMATEURS PERDANTS

Transat est actuellement le chef de file de l’industrie des voyages vacances au Canada, et l’une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde.

Air Canada aura beau affirmer que « les marques Air Transat et Transat seront maintenues », cela ne garantit absolument pas que Transat va continuer de mener une vive concurrence à Air Canada.

En termes d’offres et de prix, les clients de Transat et d’Air Canada risquent de se retrouver perdants. Transat fera inévitablement les frais de mesures de rationalisation.

CANADIENNISATION DE TRANSAT

La vente de Transat à Air Canada s’annonce mauvaise pour le Québec, qui va ainsi perdre un siège social entièrement contrôlé par des administrateurs québécois au profit d’une société canadienne contrôlée par une majorité d’administrateurs hors Québec.

Sur les 11 membres du conseil d’administration d’Air Canada, seulement trois résident au Québec. Cinq viennent des autres provinces, et trois de l’extérieur du pays.

Que François Legault et son ministre Pierre Fitzgibbon cessent de nous faire accroire que c’est une bonne chose de voir Transat tomber entre les mains d’une société dont le siège social est Québec.

Quand les décisions du siège social sont contrôlées par une majorité d’administrateurs hors Québec, comme c’est le cas avec Air Canada, on est maître de quoi au Québec ?

De rien !