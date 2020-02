Deux Québécoises invitées à la fête

La réalisatrice montréalaise Meryam Joobeur et sa productrice Maria Gracia Turgeon auront la chance de vivre la frénésie des Oscars au cours des prochains jours puisque leur film Brotherhood a été retenu parmi les cinq finalistes pour le prix du meilleur court métrage de fiction.

Les deux Québécoises de 28 ans ont déjà eu un avant-goût de ce qui les attend le 9 février prochain en participant lundi passé au traditionnel déjeuner des nommés, qui a lieu chaque année à Hollywood deux semaines avant le gala. Elles seront de retour à Los Angeles cette semaine pour participer à plusieurs rencontres et événements pré-Oscars.

La réalisatrice Meryam Joobeur en sera à sa toute première expérience aux Oscars. Mais elle aura la chance d’avoir à ses côtés une complice qui est déjà passée par là. Maria Gracia Turgeon a en effet assisté à la cérémonie des Oscars l’an passé parce qu’elle a aussi produit le film Fauve de Jérémy Comte qui était nommé pour le même prix.

« C’est surréel de pouvoir revivre cela un an plus tard, avouait Maria Gracia Turgeon au Journal il y a trois semaines, quelques heures après avoir appris la nomination de Brotherhood.

« Pour l’avoir déjà vécu, je sais exactement dans quoi je m’embarque cette année. On a déjà une publiciste sur place à Los Angeles qui gère nos horaires et nos rencontres. On dit souvent qu’être nommé aux Oscars, ça ressemble un peu à faire une campagne électorale. C’est pas faux ! »

Fierté nationale

Tourné en Tunisie en mars 2018, Brotherhood raconte l’histoire d’un berger tunisien qui est déchiré entre sa loyauté envers sa famille et ses principes moraux. Le film coproduit par le Canada et la Tunisie a été présenté dans plus de 150 festivals où il a remporté une soixantaine de prix.

Meryam Joobeur, qui a passé son enfance entre les États-Unis et la Tunisie avant de s’installer à Montréal en 2009, aura tout le Québec derrière elle le soir des Oscars. Mais elle aura aussi l’appui de son pays d’origine, la Tunisie.

« C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un film tunisien obtient une nomination aux Oscars, rappelle la cinéaste. Il y a donc un sentiment de fierté au Québec, mais aussi en Tunisie. C’est bien, parce que ça me permet de partager cette nomination avec beaucoup de gens. »