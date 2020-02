LEFEBVRE (née LAMARRE)

Louise



À Châteauguay, le 26 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Louise Lamarre, épouse de M. Robert Lefebvre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Lucie), Guylaine et Denis (Frédérique), ses petits-enfants Samuel, Jean-Lou, Alexandre, Annabelle, Stella, Marek et Ulysse, son arrière-petit-fils Théo, sa soeur Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 8 février à compter de 14h, suivi d'une cérémonie religieuse en la chapelle à 17h.