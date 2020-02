CADIEUX, Rita



À Varennes, le 17 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rita Cadieux, prédécédée de ses parents Marie-Rose Lusignan et Edouard Cadieux.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Florence Lacoste Cadieux, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 février, de 9 h à 10 h 30 au :277, RUE STE-ANNE,VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 11 h en la Basilique Ste-Anne, située au 195, rue Ste-Anne à Varennes et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel du 3ième étage du Centre Hébergement Lajemmerais de Varennes pour les bons soins prodigués à Mme Cadieux.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lajemmerais de Varennes.