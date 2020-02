DUBOST, Bernard



À son domicile de Boucherville, le 28 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé paisiblement M. Bernard Dubost. Il a profité de la vie et était reconnu pour sa générosité et son merveilleux sens de l'humour.Prédécédé de son épouse Nicole Vandelac, sa soeur Marguerite "Margo" (Georges Du Marché) et son frère Charles, il laisse dans le deuil ses enfants Annemarie et Jean-François, son frère Gérard (feu Yvette Descôteaux), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces des familles Vandelac et Dubost ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 février à compter de 10h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 11h. Puis, suivra une réception où tous sont les bienvenus.Pour honorer sa mémoire, des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à Mission inclusion (le nouveau nom de L'Oeuvre Léger) seraient appréciés.Les arrangements funéraires ont été confiés auTél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941