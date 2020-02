ST-JEAN, André



Le 24 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. André St-Jean, époux de feu Lucette Renaud.Il laisse dans le deuil sa fille Suzie (Raynald), son beau-fils Yvan (Sylvie) et Marcel, ses petits-enfants, sa soeur Madeleine, son amoureuse Louise, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 8 février de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu au même endroit à 17h.Au lieu des fleurs, un don à la Société Alzheimer Laval en sa mémoire serait apprécié.