St-Sauveur, Gisèle





À Pierrefonds, le 9 janvier 2020, 20h, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Gisèle St-Sauveur (Alloi), épouse bien-aimée de Monsieur Jean-Paul Alloi, mère d'Éric et soeur de Normand.Fille de feu Monsieur Armand St-Sauveur et de Madame Réjane Manseau, soeur de feu Gilberte et feu Michel son frère, elle laisse dans le deuil plusieurs parents, les familles:Alloi Blouin Godbout Lefebvre PériardAloiBriseboisLabelleLussierPerronAzuelosContiLaflammeManseauPuechBanvilleDe NobileLauzonMontignySt-JohnBellecourtDeryLavoiePâquinSt-SauveurBergeronDottoreLebreuxPelletierTrempeet de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 février 2020, de 18h à 21h, et samedi 8 février de 9h à 12h au:Une réunion de prières aura lieu ce samedi 8 février à 12h en la chapelle du complexe, suivi d'un goûter sur place.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général du Lakeshore ainsi que le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Général du Lakeshore (Fonds Gisèle St-Sauveur - Jean-Paul Alloi) serait apprécié en la mémoire de Gisèle St-Sauveur.