CYR, Léontine



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Léontine Cyr survenu à Montréal le mardi 28 janvier 2020 à l'âge de 95 ans. Elle rejoint ainsi son époux Arthur Meunier et ses enfants Ghyslain, Ghyslaine, André et Lucie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Fernand (Adélia) et Sylvie (Alain), son gendre Normand, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele lundi 3 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi matin à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées le mardi 4 février 2020, à 10h en l'église St-Gilbert.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association canadienne du cancer colorectal seraient appréciés.