Helix, une plateforme intelligente et évolutive

Avec Helix, Vidéotron offre une expérience de divertissement télé et Internet enrichie et, surtout, bien de son temps. Car oui, en 2020, une seule plateforme intégrée peut permettre de surfer sur Internet, de regarder la télévision et, bientôt, de contrôler les objets connectés de la maison. Avec Helix, tout cela est désormais possible, et le tout au son de la voix.

Du 6 au 9 février prochain, Vidéotron sera présente parmi la centaine d’exposants du salon ExpoHabitation pour présenter toutes fonctionnalités d’Helix à son kiosque expérientiel (kiosque 929).

Lancée à la fin de l’été dernier, Helix propose aux clients de Vidéotron une nouvelle offre complète, innovatrice et évolutive, comprenant la télé, le Wi-Fi et, éventuellement, la domotique, le tout contrôlé par la reconnaissance vocale.

Les équipements Helix comprennent un terminal Helix TV, une borne intelligente Helix Fi (à la fois modem et routeur) et une télécommande intelligente à reconnaissance vocale.

« Il s’agit d’un écosystème à la fois sophistiqué et simple d’utilisation », explique Stéphane Nadon, Directeur principal, Stratégie produits et nouvelles opportunités d’affaires chez Vidéotron.

INTÉGRATION

Le grand plus d’Helix est son intégration complète : de Club illico à Netflix, en passant par YouTube. « Nous voulons que nos clients puissent accéder à tout ce contenu à la même place. Cette agrégation permet à nos clients de rester sur notre plateforme. L’idée est vraiment d’avoir le plus de contenu possible. »

Vidéotron travaille donc à signer des ententes avec les principaux acteurs mondiaux du marché comme Netflix.

« Notre produit Helix est également hautement évolutif. Chaque semaine, nos produits télé et maison connectée évoluent et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et directement mises à jour, au fur et à mesure qu’elles sont finalisées. »

ET LA DOMOTIQUE ?

Cette capacité évolutive jouera un grand rôle lorsque nous serons prêts à offrir le contrôle de la maison intelligente par la plateforme Helix. Pour le moment, les clients peuvent voir leurs objets connectés dans l’interface, mais ne peuvent pas encore les contrôler. Nous sommes certains que ce sera possible d’ici les 12 prochains mois, » assure Stéphane Nadon.

Lorsque ce sera possible, les clients pourront contrôler une multitude d’objets connectés : des caméras de sécurité de Google Nest aux ampoules intelligentes de Philips Hue.

En termes de prix, les trois forfaits Helix offerts présentement sont des « forfaits miroirs » par rapport à ce qui est offert avec illico. « Les prix sont semblables. La seule différence : les équipements sont facturés en 24 mensualités, mais ils appartiennent au client après cette période », explique Stéphane Nadon.

« illico reste un très bon produit télé. Mais pour ceux qui souhaitent un écosystème complet, intégré et évolutif, Helix est le bon choix. »

–Hortense des Dorides

►Le salon ExpoHabitation, du 6 au 9 février au Stade olympique de Montréal.

5 raisons d’opter pour Helix

1. La reconnaissance vocale

La télécommande à reconnaissance vocale s’adapte à tous les usagers, adultes et enfants, et à tous les accents québécois.

2. Un vaste espace d’enregistrement

Le terminal Helix TV permet d’enregistrer jusqu’à huit émissions en même temps et de stocker 100 heures de contenu, à regarder connecté ou hors ligne, sur la télé ou sur d’autres équipements mobiles.

3. Des fonctions « reculer » et « revoir »

Si vous êtes en retard pour regarder votre émission favorite ou si vous avez manqué une scène, pas de panique! Les fonctions « reculer » et « revoir » permettent de rattraper le début d’une diffusion ou de regarder une production récemment terminée sans l’avoir enregistrée.

4. Un contrôle parental pour tout l’écosystème

Le contrôle parental raffiné, destiné à la télé et au Web, permet de désactiver un appareil ou de limiter sa consommation, pour un utilisateur ou plusieurs d’entre eux.

5. Des statistiques sportives Avant et pendant les rencontres, les amateurs de sport auront accès à une foule d’informations et de statistiques pour être fin prêts pour un match.