La Guadeloupe: destination de rêve

Envie d’une escapade au soleil qui s’éloigne des formules tout compris ? Voyageurs curieux d’histoire, de culture et de beautés naturelles, songez à la Guadeloupe pour vos prochaines vacances. Soyez prêts pour l’aventure et la découverte... et n’oubliez pas la crème solaire.

Archipel des Antilles françaises, la Guadeloupe compte principalement cinq îles aux caractères distincts : Grande-Terre et Basse-Terre — qui, ensemble, ont la forme d’un papillon — Les Saintes, Marie-Galante et La Désirade. La canicule règne à l’année sur ce département français d’outre-mer, situé environ à 8000 kilomètres de la France métropolitaine.

Photo Marie-Josée R. Roy

Il est d’ailleurs moins long de se rendre en Guadeloupe en avion à partir du Québec (environ 5 heures de vol) qu’en provenance des grands centres de la France, comme Paris (d’où on peut compter jusqu’à une dizaine d’heures de vol).

Partir à l’aventure

Une infinité de paysages et de richesses locales se déploient en Guadeloupe. On se sentirait presque coupable de se contenter de lézarder sur la plage sans partir à la découverte des mille et une merveilles que ses cinq îles ont à offrir... même si leurs nombreuses étendues de sable brun, blanc et noir et leurs eaux bleutées invitent tout de même au farniente !

Or, mis à part au Club Med, les séjours en format « tout inclus » n’ont pas la cote en Guadeloupe. Oubliez les « mini-clubs » et autres activités organisées pour amuser les tout-petits, et préparez-vous à sortir votre portefeuille quand vous souhaitez boire et manger. Qui plus est, les plages ferment tôt.

Photo Adobe Stock

La location d’une voiture ou un tour guidé des principales attractions de la Basse-Terre, la Grande-Terre, la Désirade, Marie-Galante et Les Saintes sont donc fortement conseillés pour faire le plein de souvenirs et d’images grandioses.

Si on peut se le permettre, alterner entre une journée de périple sur les routes et une autre de repos constitue un scénario idéal, au cours duquel on s’imprégnera pleinement de tous les aspects de la Guadeloupe, en s’instruisant et en « décrochant ».

Il faut allouer au moins une journée entière, et peut-être davantage si on prend son temps, pour admirer les falaises, cours d’eau, cimetières, volcans et autres joyaux de la nature, et arpenter les marchés, distilleries et autres monuments de chacune des îles. On affrontera peut-être quelques embouteillages aux heures de pointe, mais les attraits valent largement la patience.

Quoi faire ?

Uniquement sur les deux îles principales, les exemples abondent. Grande-Terre, haut lieu de la culture de canne à sucre, du melon et de la banane, est une île volcanique chargée en adresses et sites fascinants.

Photo Adobe Stock

Un arrêt s’impose au cimetière de Morne-à-l’Eau, avec ses immenses tombeaux à motifs de damiers, noirs et blancs, dont les dimensions varient selon la richesse et le prestige des familles des défunts. Ce cimetière est le plus pittoresque de la Guadeloupe, et on y constate que les Guadeloupéens entretiennent un rapport très serein avec la mort.

Les falaises de la Pointe de la Grande Vigie et de la Porte d’enfer valent aussi le coup d’œil, tout comme la péninsule de la Pointe des Châteaux, dont la vue est à couper le souffle. Tout près, le marché de Sainte-Anne expose les créations d’artisans de l’endroit et offre des dégustations de produits locaux.

Sur Basse-Terre, on prendra plaisir à se faire photographier et à se tremper à la cascade aux écrevisses. Les premiers colons confondaient jadis les multiples crevettes d’eau douce qui y grouillaient avec des écrevisses, d’où le nom de la chute.

Photo Adobe Stock

On profitera d’une balade en bateau dans la Réserve Cousteau, baptisée ainsi en l’honneur du commandant Cousteau et son film Le monde du silence, pour s’adonner à la plongée sous-marine.

Enfin, on prendra son temps pour visiter le Jardin botanique de Deshaies — ancienne possession d’un certain Coluche — et contempler sept hectares de fleurs, plantes et arbres de plus de 1000 espèces. Une randonnée au Volcan de la Soufrière est également incontournable.

Où loger ?

L’hôtellerie de la Guadeloupe se raffine de plus en plus. En octobre, l’établissement La Toubana Hôtel & Spa, au village de Sainte-Anne, sur Grande-Terre, devenait le premier des îles de la Guadeloupe à obtenir la certification 5 étoiles.

Photo Marie-Josée R. Roy

La Toubana a emprunté un « tremplin vers le luxe », dit-elle, en mettant à la disposition des gens une douzaine de suites et trois villas. On y trouve, entre autres commodités, un service de conciergerie personnalisé et même des gâteries pour les animaux de compagnie, considérés comme des clients à part entière.

À Le Gosier, l’Auberge de la Vieille Tour soulignera ses 60 ans, célébrés en 2019, avec des rénovations majeures chiffrées à 12,5 millions d’euros. Au programme : modifications dans les 104 chambres, offrant toutes une vue sur la mer, un nouveau restaurant extérieur et une panoplie de gadgets technologiques pour rendre plus ludique l’expérience du client. Le gîte alliera ainsi rusticité et modernité tout en conservant son atmosphère rétro, à laquelle il tient.

Photo Marie-Josée R. Roy

Enfin, revampé il y a trois ans, Le Relais du Moulin - Hôtel de Charme & Spa est campé au cœur d’un jardin tropical et se targue de ne jamais répondre « non » à ses occupants, que les demandes concernent le bar, le restaurant ou les divertissements suggérés. Vous ne pourrez résister à l’envie de grimper à l’intérieur du moulin qui se dresse à l’entrée du complexe et qui donne son nom à ce dernier !

Des choses à savoir sur La Guadeloupe

Photo Adobe Stock

La température y avoisine les 30 degrés, et ce, à longueur d’année. On n’est toutefois pas à l’abri de pluies torrentielles, notamment en Basse-Terre, une région plus montagneuse. La langue officielle de la Guadeloupe est le français. Les Québécois s’y font abondamment taquiner à propos de leur accent ! On y parle également beaucoup créole.

La monnaie usuelle est l’euro.

Vols directs (de 5 heures) à partir de Montréal jusqu’à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, sur l’île de Grande-Terre.

Qu’est-ce qu’on mange en Guadeloupe ? Énormément de fruits de mer et de poissons, ainsi que différents types de viandes assaisonnées d’épices (les fameux « colombos »). Au dessert, les glaces aux parfums frais de fruits de la passion, de noix de coco ou de mangue sont très prisées, et les voluptueuses gourmandises au chocolat ainsi que les fromages se revendiquent en grand nombre sur les menus.

Et qu’est-ce qu’on boit ? Un « Ti-Punch », un Planteur, un Punch Coco... Les amateurs de rhum se délecteront.

Des membres de la Compagnie Créole sont natifs de la Guadeloupe, et le chanteur Robert Charlebois et son épouse possèdent une maison là-bas.

♦ Le Journal de Montréal a été invité par le Comité du tourisme des îles de la Guadeloupe.