La maison de la semaine: impressionnant jumelé à Sillery

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Frédérick Masson et de son équipe de RE/MAX Accès. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

«Jumelé en ville» et «grands espaces» sont deux expressions qui se côtoient dans la même phrase lorsqu’on décrit cette impressionnante propriété du chemin Gomin à Sillery, proposée par Frédérick Masson et son équipe de RE/MAX Accès. Voilà qui est assez rare!

Parmi les autres surprenantes qualités de ce jumelé hors norme, on peut ajouter qu’il possède plusieurs espaces de stationnement extérieur en plus d’un garage attaché, et qu’il jouit d’une cour intime. À l’intérieur, il accueille quatre grandes chambres, bénéficie de pièces de vie parfaites pour recevoir, réserve un accueil agréable dans son hall d’entrée aménagé au pied d’un magnifique escalier de bois, brille sous une abondance de lumière naturelle, etc. Il est rare qu’un jumelé soit associé à autant d’espace! Ce qui est parfait pour y rassembler une grande famille ou pour y établir un bureau à la maison.

Le salon et la salle à manger qui partagent une pièce commune réchauffée par un plancher de bois franc, ainsi que la cuisine neuve (armoires en thermoplastique, comptoir en granit, évier sous-plan, céramique 24 X 24) jumelée à un îlot situé dans un espace rassembleur bien à lui, donnent envie de faire la fête, de concocter de grands festins et de créer des occasions de célébrer.

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Beaucoup de chambres

L’immense pièce du sous-sol qui côtoie une salle de bains complète (douche en verre et céramique) créant un effet loft pourrait accueillir un jeune adulte en quête de plus d’intimité. Ce dernier serait d’ailleurs très heureux de pouvoir entrer et sortir de la maison en catimini en passant par le garage.

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

À l’étage, parents et enfants aménageront leur havre de paix autour de la vivifiante mezzanine à vocations diverses. La chambre principale surdimensionnée avec walk-in maximisant les possibilités d’aménagements, le bureau qu’on a hâte de retrouver tous les matins (peut être retransformé en chambre) et la chambre secondaire sont disposés autour de l’immense salle de bains familiale avec douche en verre et baignoire sur podium.

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Photo Courtoisie François Cloutier/ Photo Optimale

Situation rêvée

La situation privilégiée de ce jumelé fait aussi rêver. Il suffit de penser à la proximité de la Grande Allée et à toutes ses festivités. Aux plaines d’Abraham et au parc du Bois-de-Coulonge qui rapprochent la nature de la ville et favorisent les activités en plein air. Aux avenues Myrand et Maguire accessibles à pied, qui offrent une panoplie de services et de restaurants permettant de sortir en laissant la voiture à la maison. À l’Université Laval, aux cégeps et aux nombreuses écoles primaires et secondaires des alentours dont la proximité permet d’alléger la routine quotidienne des enfants. Ainsi qu’aux autobus qui circulent sur les boulevards René-Lévesque et Laurier, rejoignant tous les coins de la ville en quelques minutes pour faciliter les transports de tous les membres de la famille.