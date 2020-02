LONDRES | On en parle au singulier, mais la tour de Londres, pour le visiteur, c’est plusieurs édifices. On peut facilement passer toute la journée ici à faire différentes activités de découverte.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Bien sûr, il y a les joyaux de la couronne, hyperprotégés, mais néanmoins exposés aux yeux de millions de visiteurs chaque année. La tour est aussi célèbre comme prison où bien des choses sinistres se sont déroulées. D’innombrables exécutions eurent lieu ici, dont celle d’Anne Boylen, la deuxième épouse d’Henry VIII, et celle d’un ancien ami et confident du roi tombé en disgrâce, Thomas Moore, devenu saint Thomas Moore parce qu’il est demeuré fidèle au catholicisme lorsque l’Angleterre a créé sa propre Église.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Vous voyez ma photo de la couronne de Victoria ? J’en suis fier parce que je l’ai prise en catimini, à l’aveuglette et au hasard. Si j’avais regardé dans l’appareil, les gardes m’auraient interpellé pour me faire effacer mes photos. Il y a aussi des caméras partout sur les murs. On ne rigole pas avec les joyaux.

Les corbeaux dans la cour sont bien traités en tant que gardiens symboliques des lieux. On leur lance de la viande saignante ! Une légende dit que la tour va s’effondrer si les corbeaux s’en vont. Personne ne croit vraiment à cette malédiction, mais on la respecte néanmoins.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Pour ma part, j’ai visité les anciennes prisons où les détenus traçaient des graffitis sur les murs... que l’on peut encore lire !

Il y a aussi une animalerie où l’on gardait des fauves, et même un ancien palais de la monnaie où l’on frappait des pièces d’or. Bref, ce château qui date de 1000 ans et qui a été construit par Guillaume le Conquérant est demeuré longtemps au cœur de l’histoire anglaise et de ses intrigues.