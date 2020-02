Le Carnaval de Portland s’inspire de Québec

PORTLAND, Maine | Dans les années 1920, Portland accueillait des milliers de visiteurs lors d’un grand festival d’hiver avec sculptures de glace et chiens de traîneaux. Un siècle plus tard, cette grande fête est de retour.

Quoi qu’on en pense, ce ne sont pas que les plages de cet État qui attirent les visiteurs. En effet, selon Steve Lyons, directeur de l’Office du tourisme du Maine, ce sont quelque 6,5 millions de visiteurs qui choisissent de s’y rendre en cette saison, chaque année. Carnaval Maine s’est donc largement inspiré de notre Carnaval de Québec pour transformer Portland en un paradis hivernal, du 30 janvier au 2 février. Ce festival de deux jours se tient le long du front de mer historique, lequel pour l’occasion est illuminé par des expositions artistiques vibrantes et colorées.

La célébration, qui a débuté ce jeudi par un grand bal d’hiver, souligne par la même occasion le début des festivités entourant le 200e anniversaire de cet État, et pour lequel de nombreuses activités se dérouleront toute l’année.

Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs pourront admirer des sculptures de glace et de nombreuses installations artistiques, des illuminations, des expositions. Ils auront également droit à des démonstrations et des accords culinaires à l’Igloo Bites & Brews, tandis que les sportifs pourront s’amuser dans les glissades ou profiter des excursions en traîneau tiré par des chiens.

De nombreux événements spéciaux sont au programme, dont la présence de plusieurs mascottes. Parmi ces dernières, notre sympathique Bonhomme, qui sera également présent au 66e Carnaval de Québec, du 7 au 16 février !

► Dans une prochaine chronique, plus d’informations sur les événements prévus dans l’ensemble de l’État pour le bicentenaire du Maine, mais en attendant, on peut visiter le site maine200.org.