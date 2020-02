Le week-end culturel de Marilou Morin

Quel est votre coup de cœur cinématographique ?

J’ai beaucoup aimé le film de Robert Eggers The Lighthouse. Ce film en noir et blanc n’est pas toujours facile à comprendre. Il se situe à mi-chemin entre le drame psychologique et le drame d’horreur. Campée sur une île en Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe siècle, son intrigue se joue entre deux gardiens de phare. Les deux acteurs principaux, Robert Pattinson et Willem Dafoe, offrent des performances incroyables. S’ajoute à cela la trame exceptionnelle. C’est délicieux, mystérieux et très troublant en raison d’un délire hallucinatoire qui survient lors d’une tempête. Je l’ai vu une première fois de façon très émotive et je compte le revoir pour mieux le décortiquer.

Quel est le spectacle que vous irez voir ?

J’ai très hâte de voir le spectacle Hedwig et le pouce en furie traduit et adapté par René Richard Cyr et Benoît McGinnis du musical rock Hedwig and the Angry Inch, de l’auteur américain John Cameron Mitchell. L’histoire est celle d’une chanteuse rock transgenre personnifiée par un homme qui rêve de quitter son pays, l’Allemagne de l’Est pour aller vivre aux États-Unis. Pour ce faire, il va se marier et subir une opération pour changer de sexe qui malheureusement va échouer. Il ne sera ni homme ni femme. Le spectacle qui a d’abord joué off Broadway en 1998 et qui a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2001 a finalement pris l’affiche à Broadway en 2014. C’est un mélange de théâtre et de comédie musicale mettant en vedette Benoît McGinnis, un acteur que j’aime beaucoup. Il sera présenté à l’Astral à compter du 14 mai et sera suivi d’une tournée en 2021. Ce spectacle risque de faire réagir.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Je viens d’aller voir l’exposition Imagine Van Gogh qui se tient à l’Arsenal à Montréal. Il s’agit d’une exposition immersive qui permet de se promener à travers les toiles géantes de Van Gogh qui sont projetées un peu partout, même sur le plancher. C’est vraiment magnifique, on se sent projeté dans l’œuvre de l’artiste et la présentation est soutenue par une trame sonore classique qui est sélectionnée selon les œuvres présentées qui sont au nombre de plus de 200. J’y suis allée avec mon conjoint et mon fils de 5 ans qui a adoré, c’est très accessible d’ailleurs. L’exposition se tient jusqu’au 1er mars.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’ai eu un coup de cœur pour la série Fragile de Serge Boucher qui met en vedette Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk qui sont plus qu’excellents. C’est construit à la manière de Serge Boucher qui commence par la fin de l’histoire et c’est à nous de tenter, peu à peu, de remonter le fil des événements. J’ai regardé toute la série en une soirée sur l’Extra d’ICI Tou.tv. J’étais incapable de m’arrêter, c’est très accrocheur !

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai téléchargé lors de sa récente sortie le premier single Good news de l’album Circles de Mac Miller. C’est la première œuvre posthume du rappeur américain. C’est une chanson très touchante et c’est doux. La chanson prend évidemment un sens différent depuis la mort du chanteur.

