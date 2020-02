Les 6 meilleurs bars pour regarder le Super Bowl

Pour les amateurs de football comme pour tous les Québécois qui ne se peuvent plus de voir Laurent Duvernay-Tardif à l’œuvre, ce dimanche sera une journée aussi festive qu’historique. Voici les six meilleurs endroits à Montréal pour regarder le 54e Super Bowl entre amis et célébrer.

La Cage - Brasserie sportive

Centre Bell, 1212, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal

Pourquoi ?

Parce que cette succursale fraîchement rénovée (des investissements de plus de 3 M$ !) est reconnue pour son ambiance plus que festive, surtout lors des événements sportifs et musicaux ; la disposition du restaurant a complètement été revue et le sous-sol est devenu un endroit prisé avec ses télévisions aux écrans DEL hautement technologiques.

Télés

5 écrans géants, dont 4 télévisions à écran DEL dernière génération, 2 écrans 80 pouces 8 K et 18 télés haute définition. On retrouve aussi 3 salles privées, dont 2 vitrées au sous-sol pouvant accueillir entre 12 et 15 personnes, comprenant chacune un écran 8 K.

On y mange

Des ailes évidemment, mais aussi les nouvelles ailes véganes au chou-fleur avec sauce traditionnelle Buffalo. Des options santé aussi, comme le poke bowl, les tartares et le saumon.

On y boit

De la bière (plus de 20 choix de bières de microbrasseries locales et importées dans chaque succursale).

La Station des Sports (Centre-ville Ouest)

2051, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pourquoi ?

Parce que les commandes des dernières semaines dans les divers établissements de la chaîne frôlent les 1000 barils, 55 000 litres de bière et des tonnes d’ailes de poulet (l’an dernier, 9 tonnes se sont écoulées à travers la vingtaine d’établissements !) Parce qu’on y retrouve « encore plus d’écrans que chez Brault et Martineau », que le son y est si intense que tout vibre comme si on était dans le stade de foot, et qu’on promet la meilleure ambiance créée par « beaucoup, beaucoup de monde ». Et parce que tu cours la chance de repartir à la maison avec un frigo ou une table à « tailgate » qui seront tirés dans chacun des établissements (ainsi que divers autres cadeaux). De midi à minuit.

Télés

Plus de 150 télés, des banquettes avec projecteur et même un comptoir de service avec écrans intégrés pour ne pas manquer une minute du match. Pour le Super Bowl, une télévision sera placée sur chaque table où il y a des banquettes de 4 ou de 6 personnes.

Rabais spéciaux

À partir de midi : combo 4 X4 à 24,95 $ (pichet 60 onces, côtes levées, ailes de poulet, rondelles d’oignons et frites) et combo ailes et bières à 55 $ (pichet 120 onces et 50 ailes de poulet).

On y mange

Des ailes et des mets du menu original, tels les burgers, pizzas, sous-marins et pâtes.

On y boit

Tous les produits Labatt et des bières de microbrasseries.

Kampai Garden

1616, rue Sainte-Catherine Ouest

Pourquoi ?

Pour participer au concours de mangeur d’ailes de poulet de la mi-temps : pour cette 54e édition du Super Bowl, 5 participants tirés au hasard devront manger le plus d’ailes de poulet possible en 5 minutes 40 secondes, le gagnant remportera une bouteille d’alcool de 26 onces de son choix. Pour affronter tes chums dans un combat de sumo dans le nouveau « sumo ring ». L’endroit sera exceptionnellement ouvert de 15 h à 3 h du matin.

Télés

13 écrans et un projecteur dans la section lounge

On y mange

Le divin menu original d’Antonio Park et le menu spécial imaginé pour l’occasion : nachos, ailes de poulet à la sauce piquante maison, hamburger au poulet croustillant sur ciabatta sauce Big Mac, salade César du chef

On y boit

De la bière, l’un des cocktails signature de la carte habituelle, ou encore du saké.

1909 Taverne Moderne (Montréal)

1280, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal

Pourquoi ?

Parce que c’est ici que se trouve le plus grand écran géant au Canada (il fait 46 pieds !), et pour faire une bonne action : l’événement étant organisé en collaboration avec la Fondation LDT, des dirigeants, des partenaires, des amis et des proches de Laurent Duvernay-Tardif seront sur place pour regarder le match et une levée de fond sera organisée. Prix à gagner (dont des chandails autographiés de LDT). Dès 14 h, car le match des Canadiens sera aussi présenté.

Télés

En plus de l’écran géant, on y trouve 65 autres télévisions.

Rabais spéciaux

Promotions sur la Coors Light en collaboration avec la Fondation LDT.

On y mange

Le plat signature de l’endroit : le rôti de bœuf Magnan, des burgers, les classiques St-Hubert, des salades repas et des tartares.

On y boit

De la bière Coors Light et des cocktails.

Fitzroy

551, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Pourquoi ?

Parce que pour 35 $, tu auras le droit de te bourrer la face dans un buffet de nachos, chili, ailes de poulet et autres petits plaisirs gourmands à volonté. Parce que tu pourras jouer des parties de billard, de baby-foot ou de basketball lors des temps morts (on y retrouve 15 tables de billard, 3 tables de baby-foot et 2 arcades de basketball), et que tu pourras poursuivre la fête jusqu’à 3 h du matin grâce au DJ. Tirages sur place et prix sportifs à gagner (casquettes, tuques, ballons...) Dès 14 h avec la présentation du match des Canadiens.

Télés

14 écrans et 2 projecteurs

Rabais spéciaux

Promotions sur le Jagermeistter, le Red Bull et la Budweiser

On y mange

Dans le buffet composé de nachos, chili, ailes de poulet, crudités et trempettes, bonbons...

On y boit

De la Budweiser

New City Gas

950, rue Ottawa, Montréal

Pourquoi ?

Parce que c’est la première fois que le Super Bowl sera présenté dans cette salle reconnue et conçue pour recevoir les plus grands DJs de la planète : 233 000 watts de son à travers 46 enceintes. Pour l’ambiance habituelle de party, l’animation d’Alexandre Laganière, analyste des Alouettes de Montréal (certains joueurs des Alouettes seront d’ailleurs présents !), pour le concours des plus beaux costumes, les cadeaux et l’ambiance de camaraderie où il sera impossible de ne pas se faire de nouveaux amis parmi les quelque 1000 personnes attendues. Dès 17 h.

Télés

Un écran géant de 30 pieds de large ainsi que plusieurs écrans qui ont été ajoutés à la configuration habituelle. L’endroit est reconnu pour son impressionnante installation audiovisuelle.

Rabais spéciaux

Le billet d’admission générale (20 $) inclut 2 grosses cannettes de Budweiser.

Forfait pour les groupes de 10 personnes toujours disponibles en prévente.

On y mange

Ailes de poulet, poutine, burgers et autres mets « finger food » tirés du menu imaginé par Les enfants terribles et vendus à la pièce aux comptoirs alimentaires aménagés à la manière d’un amphithéâtre sportif. Service aux banquettes et aux bars.

On y boit

Le Bloody-Chief imaginé pour l’événement, composé de vodka, de jus de lime, d’épices BBQ, de Clamato, de tabasco et de Budweiser.