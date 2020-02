Les Jets renouent avec la victoire

Jack Roslovic a inscrit trois points, dont deux buts, samedi soir, à Winnipeg, pour mener les Jets vers un gain de 5 à 2 contre les Blues de St. Louis. Pour l’équipe manitobaine, il s’agit d’une première victoire en six matchs.

Roslovic a d’abord touché la cible en fin de première période. Il est revenu à la charge en deuxième avec son 11e but de la saison. Il a ensuite contribué à la réussite d’Andrew Coop, alors qu’il restait seulement 15 secondes à faire à la période médiane.

Connor Hellebuyck semblait se diriger vers son cinquième blanchissage de la saison lorsque les Blues ont finalement réussi à le déjouer avec moins de sept minutes à faire au temps réglementaire. Brayden Schenn et Ryan O’Reilly ont tous les deux battu le gardien des Jets en 2 min 30 s.

Blake Wheeler a permis aux Jets de mieux respirer en marquant dans un filet désert. Patrik Laine a fait de même dans la dernière minute de jeu.

Même s’il n’a pu enregistrer le jeu blanc, Hellebuyck a tout de même réussi 38 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Jordan Binnington a cédé trois fois sur 31 lancers.

Ailleurs dans la LNH

À St. Paul, le défenseur des Bruins de Boston Torey Krug a enregistré deux buts et deux aides pour aider les siens à vaincre le Wild du Minnesota par la marque de 6 à 1.

À Detroit, Henrik Lundqvist a repoussé 33 tirs dans un gain de 1 à 0 des Rangers de New York contre les Red Wings. Il s’agit d’un premier blanchissage cette saison et d’un 64e en carrière pour le gardien suédois. Mika Zibanejad a inscrit l’unique but de la rencontre, en première période, lors d’un avantage numérique.

À Toronto, Mitchell Marner a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Maple Leafs face aux Sénateurs d’Ottawa. Jason Spezza a été l’autre marqueur pour l’équipe locale tandis que Mark Borowiecki a secoué les cordages du côté des visiteurs.

À Philadelphie, Kevin Hayes a inscrit deux buts et une aide dans un gain de 6 à 3 des Flyers contre l’Avalanche du Colorado. Son coéquipier Joel Farabee a également marqué à deux reprises tandis que Sean Couturier a amassé trois aides.