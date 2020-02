Litige autour du retrait du signal de TVA Sports: Bell du même avis que Québecor et TVA sur le fond

MONTRÉAL | Bell Canada a développé une position pour le moins inusitée dans un dossier qui l’oppose à Québecor en Cour d’appel fédérale, en se disant du même avis que sa concurrente sur le fond de la question.

Dans ce plus récent développement relatif à l’appel de Québécor Média et de sa filiale TVA de l’ordonnance du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) les forçant de redonner à Bell le signal de la chaîne TVA Sports en avril dernier, Bell soutient, tout comme les demanderesses, que le CRTC a outrepassé ses compétences dans ce dossier, en vertu notamment de la Loi sur le droit d’auteur.

Le 10 avril 2019, TVA avait coupé à Bell le signal de sa chaîne spécialisée devant l’impasse des négociations afin d’obtenir de meilleures redevances pour son service. Dans la foulée, le CRTC lui avait ordonné de rétablir le signal, disant notamment qu’elle avait contrevenu à la réglementation en vigueur, dont la règle du statu quo.

Québecor et TVA ont alors porté l’affaire devant la Cour d’appel fédérale, faisant entre autres valoir que «les dispositions contestées entrent en conflit avec la Loi sur le droit d’auteur» parce qu’elles permettent à une entreprise de distribution (Bell) de retransmettre un contenu sans le consentement de l’entreprise de production (TVA).

Or, dans un document soumis à la Cour, lundi, Bell se dit du même avis, affirmant que l’ordonnance du CRTC est directement contraire aux articles 3 (1) f) et 13 (4) de la Loi sur le droit d'auteur.

«Il n'est pas possible de se conformer simultanément à ces articles [...] et aux dispositions contestées», ajoute-t-on.

Bell demande ainsi à la Cour d’appel fédérale d’accepter l’appel de Québecor et TVA sur la base de la non-validité de la décision du CRTC, mais, du même souffle, demande au tribunal de rejeter l’appel parce que «l’ordonnance était valide au moment où elle a été rendue» et qu’«elle restera valide [...] jusqu’à ce que les dispositions contestées soient annulées par un tribunal».