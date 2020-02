Marc Dupré joue la comédie

Selon ses dires, Marc Dupré était « stressé ben raide » avant d’entamer sa première journée de tournage sur En tout cas, l’automne dernier. Son trac n’a toutefois pas duré, puisque durant notre visite du plateau du réalisateur Mathieu Handfield, le chanteur était souriant et détendu. « J’aime me faire diriger. J’aime me faire dire quoi faire. Ça m’enlève tous mes doutes. C’est libérateur. »

Marc Dupré joue son propre rôle dans deux épisodes d’En tout cas cette saison. Le premier a été diffusé la semaine dernière à TVA. Le second sera présenté lundi soir.

L’auteur-compositeur-interprète est apparu au restaurant de Chloé (Anne-Élisabeth Bossé). Il n’en fallait pas plus pour que Danielle (Guylaine Tremblay), désireuse de ressusciter CôtéRock, son vieux groupe de musique, l’approche pour qu’il devienne son coach vocal.

Propositions récurrentes

Marc Dupré n’a pas trimé dur pour imaginer comment il réagirait si quelqu’un lui faisait une telle demande. Depuis La Voix, le mentor de plusieurs jeunes talents reçoit des propositions du genre chaque jour.

« C’est malade ! En spectacle, les gens viennent me donner leurs affaires, leurs CD... La plupart du temps, c’est des parents qui veulent un coach pour leur enfant. Quand je peux, je leur réponds. »

Dans la série, Marc Dupré accepte généreusement d’aider Danielle. Les séances de répétitions tourneront toutefois au vinaigre quand l’ex-chanteuse se montrera incapable d’encaisser la moindre critique.

« C’est fou : c’est elle qui est venue me chercher, c’est elle qui m’a abordé au resto, mais c’est elle qui refuse les commentaires, raconte Marc Dupré. Elle me tombe sur les nerfs. Elle n’écoute pas et aussitôt que j’ai quelque chose à dire, elle s’énerve. Si j’étais dans cette situation et que l’autre remettait tout en question, je m’impatienterais probablement. »

Avec Guylaine Tremblay

Alors que Marc Dupré « le personnage » a beaucoup de difficulté à s’entendre avec Danielle, Marc Dupé « l’acteur » a beaucoup aimé donner la réplique à Guylaine Tremblay.

« Je suis sa carrière depuis des années. Depuis La petite vie. C’est une actrice exceptionnelle avec plein de bonté. Je savais qu’elle allait comprendre mon manque d’expérience et qu’elle allait être patiente avec moi. »

« On m’a déjà demandé de jouer des trucs, mais je n’étais pas à l’aise. Parce que quand je regardais la liste d’acteurs, je savais que certains d’entre eux allaient dire : “Mais qu’est-ce qu’il vient faire dans nos pattes ?” Je n’avais pas envie de vivre ça. »

Après Les pêcheurs

Il s’agit d’une deuxième expérience de jeu pour Marc Dupré. En 2014, il était apparu au générique des Pêcheurs aux côtés de Martin Petit, Patrick Huard et Jean-Nicolas Verreault.

« Je jouais aussi mon propre rôle, mais une version plus baveuse. J’arrivais en Jeep et j’écoutais mes propres chansons », se rappelle l’ancien humoriste et imitateur.

Fait à signaler, La Voix a également aidé Marc Dupré à relever le défi d’En tout cas. Grâce au concours de chant, l’artiste de 46 ans est aujourd’hui capable d’oublier les caméras. « Ça donne quelque chose de plus naturel, de plus vrai. »

Est-ce que Marc Dupré pourrait pousser l’exercice plus loin et accepter un rôle de composition dans un film ou dans une série de fiction ? Peut-être bien.

« J’aimerais bien jouer un psychopathe, quelqu’un de complètement différent », répond le lauréat de plusieurs prix Félix.

« Dans la vie, je suis quelqu’un d’anxieux. Mais je suis beaucoup plus anxieux quand je n’ai rien à faire. C’est pour ça que j’ai constamment besoin de relever de nouveaux défis. Amenez-en des gros ! Plus j’ai peur, mieux c’est. »

