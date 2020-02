Métier de l’immobilier: spécialiste des escaliers, aussi précis que le chirurgien

Que vous les preniez quatre à quatre ou une à la fois, les marches de votre escalier doivent pouvoir soutenir un va-et-vient constant. Et qui peut vous donner cette quiétude d’esprit?

Construire un escalier peut sembler banal, pourtant, seul le charpentier-menuisier peut effectuer cette tâche sur un chantier assujetti à la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Photo Can Stock Photo / gpointstudio

Des aptitudes essentielles

Quand vient le temps de bâtir un escalier, que ce soit pour la finition d’un escalier en bois, la fabrication et de la pose des marches, des contremarches, des marches d’angles, des garde-corps ou des mains-courantes, le mot d’ordre est précision. D’ailleurs, contrairement à la majorité des charpentiers-menuisiers en structure de bois, les spécialistes en escaliers préfèrent généralement utiliser le système de mesure métrique (au lieu du système impérial) afin d’obtenir des coupes d’une précision chirurgicale. De plus, le charpentier-menuisier doit être minutieux et travailler avec soin, car les pièces assemblées sont de plus en plus finies en usine et chaque faux pas pourrait endommager les pièces et les rendre inutilisables. La curiosité et le désir d’apprendre constamment doivent également servir de moteur pour le spécialiste des escaliers. En effet, comme les exigences réglementaires changent chaque fois que le Code de construction est modifié, et que les escaliers sont l’un des éléments les plus réglementés par le Code de construction, l’entrepreneur spécialisé doit connaître ces exigences.

Photo Can Stock Photo / sima

Une solide formation

Pour devenir charpentier-menuisier, il faut détenir une carte de compétence. Pour ce faire, il faut tout d’abord suivre une formation en charpenterie-menuiserie. Une fois le DEP complété, le candidat porte le titre d’apprenti. Par la suite, il doit accumuler 6000 heures de travail pour pouvoir devenir compagnon, mais les exigences ne s’arrêtent pas là pour autant. En effet, l’apprenti doit également réussir un examen de compétences à la CCQ afin d’obtenir le certificat de compétence de Charpentier-menuisier.

Soulignons que l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) offre un cours de perfectionnement pour les charpentiers-menuisiers qui s’intitule «L’abc de la pose d’escaliers». Cette formation permet notamment d’apprendre à prévenir les malfaçons lors de la construction d’escaliers dans les nouveaux bâtiments résidentiels. La formation couvre les composantes et les types d’escaliers, les calculs, les exigences relatives au giron, la construction d’une trémie, l’installation des limons, les coupes, ainsi que la mise en place d’un escalier. Cette terminologie vous semble complexe? Elle n’a pas de secret pour le spécialiste des escaliers!