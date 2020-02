NFL: les premiers de classe

La NFL a remis les trophées aux joueurs les plus méritants de la dernière saison, samedi, une journée avant le Super Bowl, à Miami.

Forts d’une fiche de 14-2, la meilleure de la ligue en 2019, les Ravens ont été félicités à plusieurs reprises.

Avec Lamar Jackson à la tête de leur attaque, les Ravens ont donné des maux de tête aux défensives adverses. Au sol, les Ravens ont cumulé plus de 200 verges par match, soit 60 de plus que leurs plus proches poursuivants.

Jackson a d’ailleurs reçu l’honneur le plus prestigieux de la soirée, soit celui du joueur le plus utile de l’année. Il est seulement le deuxième à recevoir cet honneur de façon unanime après Tom Brady, en 2010.

Le pivot a fracassé le record de Michael Vick pour le plus de verges cumulées au sol par un joueur de sa position, avec 1206 verges et sept majeurs. Il a aussi obtenu 3127 verges et 36 touchés par la passe.

L’instructeur-chef des Ravens John Harbaugh a, quant à lui, obtenu le titre de meilleur entraîneur de l’année, alors que son coordonnateur à l’attaque, Greg Roman, a reçu celui du meilleur entraîneur adjoint de l’année.

Une première depuis 1993

Le receveur de passes des Saints de La Nouvelle-Orléans Michael Thomas est devenu seulement le deuxième joueur à sa position à remporter le trophée du joueur offensif de l’année. Seul Jerry Rice, en 1987 et 1993, avait réussi cet exploit. Thomas a fracassé le record de la NFL en captant 149 ballons durant la saison pour des gains de 1725 verges et neuf majeurs.

En défensive, le demi de coin des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Stephon Gilmore a reçu cet honneur. Il a réussi six interceptions cette année, retournant deux d’entre elles pour des touchés.

Les autres récipiendaires

La recrue offensive de l’année: Kyler Murray, quart-arrière, Cardinals de l’Arizona

La recrue défensive de l’année: Nick Bosa, joueur de ligne, 49ers de San Francisco

Le retour de l’année: Ryan Tannehill, quart-arrière, Titans du Tennessee

Le joueur Fantasy de l’année: Christian McCaffrey, porteur de ballon, Panthers de la Caroline

Les joueurs «Air and Ground» de l’année:

Lamar Jackson, quart-arrière, Ravens de Baltimore

Derrick Henry, porteur de ballon, Titans du Tennessee

Le joueur «tout sauf ordinaire» de l’année: Larry Fitzgerald, receveur de passes, Cardinals de l’Arizona

Cinq nouveaux membres au panthéon

La NFL a d’ailleurs profité de l’occasion pour dévoiler l’identité des cinq nouveaux membres du Temple de la renommée de la NFL. En tête de lice, on retrouve le joueur des Steelers de Pittsburgh Troy Polamalu, reconnu pour sa chevelure flamboyante. Edgerrin James, Steve Atwater, Isaac Bruce et Steve Hutchinson sont les quatre autres.