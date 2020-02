Oscars 2020 : des luttes à surveiller

Joaquin Phoenix ou Antonio Banderas ? Renée Zellweger ou Scarlett Johansson ? Brad Pitt ou Anthony Hopkins ? Les stars sont au rendez-vous cette année aux Oscars et plusieurs luttes palpitantes se dessinent dans les catégories d’interprétation. Les voici.

Meilleure actrice

Le retour de Zellweger

Photo courtoisie

C’est connu : Hollywood adore voir ses vedettes revenir en force après avoir traversé une période creuse. C’est exactement ce genre d’histoire que nous a offert cette année l’actrice Renée Zellweger avec sa performance remarquable sous les traits de Judy Garland dans le drame biographique Judy.

Zellweger, qui a déjà remporté un Oscar en 2004 pour son rôle dans Retour à Cold Mountain est présentement sur une lancée victorieuse, ayant déjà été récompensée aux Golden Globes et aux Critics’ Choice Awards. Elle part donc avec une longueur d’avance sur ses quatre rivales, mais Scarlett Johansson (Une histoire de mariage) et Charlize Theron (Scandale) pourraient aussi avoir leur mot à dire dans cette course.

Photo courtoisie

► Également en lice : Cynthia Erivo (Harriet) et Saoirse Ronan (Les quatre filles du docteur March).

Photo courtoisie

Meilleur acteur

L’année de Joaquin Phoenix ?

Photo courtoisie, Warner Bros

C’est écrit dans le ciel (et sur la majorité des sites de prédictions) : après avoir été nommé à trois reprises (sans succès) dans le passé, Joaquin Phoenix devrait rafler dimanche prochain le tout premier Oscar de sa carrière. Son interprétation complexe et torturée du Joker lui a déjà valu plusieurs prix importants depuis le début de l’année, notamment aux Golden Globes et aux SAG Awards.

Cela dit, si l’Oscar du meilleur acteur devait, pour une raison ou une autre, échapper à Phoenix, on ne serait pas trop surpris de le voir atterrir dans les mains d’Antonio Banderas, bouleversant dans Douleur et Gloire, le dernier film du cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

Photo courtoisie

► Également en lice : Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Jonathan Pryce (Les deux papes), Adam Driver (Une histoire de mariage).

Photo courtoisie

Meilleure actrice dans un second rôle

Laura Dern en pôle position

Photo courtoisie

À vue de nez, c’est peut-être une des catégories où la lutte s’annonce la plus serrée. Mais si l’on se fie aux résultats des remises de prix précédentes (Golden Globes, SAG Awards), c’est Laura Dern – une actrice chouchou à Hollywood – qui occupe la position de tête pour son rôle d’avocate sans scrupules dans Une histoire de mariage. Ce nouvel Oscar – qui serait le premier de sa carrière – serait amplement mérité dans la mesure où elle a été omniprésente en 2019 (on l’a aussi vue dans Les quatre filles du docteur March).

Photo courtoisie

► Également à surveiller dans cette catégorie : Kathy Bates (Richard Jewell), Margot Robbie (Scandale) et Florence Pugh (Les quatre filles du docteur March).

Photo courtoisie

Meilleur acteur dans un second rôle

L’heure de la consécration pour Brad

Photo courtoisie, Sony Pictures

Croyez-le ou non : même s’il a décroché cette année la quatrième nomination de sa carrière, Brad Pitt n’a jamais encore remporté d’Oscar en tant qu’acteur. Certes, la star de 56 ans est déjà montée sur la scène du Dolby Theatre en 2013 pour aller cueillir une précieuse statuette dorée, mais c’était en tant que producteur du drame Esclave pendant 12 ans, gagnant de l’Oscar du meilleur film.

Est-ce enfin l’heure de la consécration pour Pitt ? Tout porte à croire que oui. Sa performance remarquable sous les traits d’un charismatique cascadeur dans le film Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino lui a déjà valu des prix aux Golden Globes et aux SAG Awards. Et même s’il fait face à une belle concurrence (dont Al Pacino et Joe Pesci pour L’Irlandais), Brad Pitt devrait être récompensé aussi aux Oscars.

Photo courtoisie

► Également en lice : Tom Hanks (Bonjour voisin) et Anthony Hopkins (Les deux papes).

Photo courtoisie

Meilleure réalisation

De grosses pointures en lice

Photo AFP

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les cinéphiles ont été bien servis cette année. Combien de fois a-t-on pu voir, dans la récente histoire des Oscars, autant de grosses pointures du cinéma se disputer le prix de la meilleure réalisation ? D’un côté, on retrouve les réputés Martin Scorsese (L’Irlandais), Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood) et Sam Mendes (1917).

Photo AFP

De l’autre, deux cinéastes moins connus qui ont brillé dans la dernière année avec des films qui ont remporté les grands honneurs dans les plus importants festivals au monde : le Sud-Coréen Bong Joon-ho, gagnant de la Palme d’or de Cannes avec son film Parasite, et Todd Phillips, récipiendaire du Lion d’or à la Mostra de Venise avec son puissant Joker. Difficile de prédire qui l’emportera...

Photo AFP

Meilleur film d’animation

Encore Pixar ?

Deux productions de Netflix (Klaus et l’excellent film français J’ai perdu mon corps) se retrouvent parmi les finalistes pour cet Oscar cette année. Mais tout porte à croire que ce sera une fois de plus le réputé studio d’animation Pixar qui repartira avec ce prix grâce au très réussi quatrième film de la saga Histoire de jouets. Il faut savoir que Pixar a déjà remporté cet Oscar à quinze reprises déjà. Mais si les membres de l’Académie décidaient de remettre le prix à un autre film, celui-ci pourrait très bien se retrouver entre les mains du réalisateur d’origine québécoise Dean DeBlois qui a décroché la troisième nomination de sa carrière pour son film Dragons 3 : le monde caché.