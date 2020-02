Refuges du lac Démélé: Dormir en forêt

Pour un séjour relaxant en harmonie avec la nature, on se rend aux Refuges du lac Démélé. De la paix en perspective là-haut dans les airs !

On s’offre une découverte extraordinaire aux Refuges du lac Démélé dans la forêt à Amherst, dans Les Laurentides. Michel Francoeur et Anne-Sophie Beau y accueillent leurs invités depuis près de quatre ans dans leurs refuges en bois quatre saisons dispersés sur un terrain de 100 acres. À leur arrivée au stationnement, les invités (chaudement vêtus) déposent leurs effets dans des traîneaux et empruntent les sentiers en raquette pour se rendre à leur hébergement. Il suffit d’une trentaine de minutes pour arriver à destination.

Photo courtoisie

LES CABANES

On succombe au charme rustique des chaleureuses habitations installées sur des pilotis, à près de quatre mètres du sol, dans la magnifique nature sauvage hivernale. La Cabane d’en haut et La Cabane du Lac sont semblables avec leur matelas double sur la mezzanine d’où on admire les étoiles la nuit. Les banquettes de la table de la cuisine logent deux invités supplémentaires pour la nuit. À l’intérieur, on se réchauffe grâce au poêle à bois et les essentiels s’y trouvent pour cuisiner (rond de poêle au gaz, couverts, verres, tasses, casseroles, machine à café, réservoir d’eau). On apporte son eau potable pour boire. On aime la chaleur du soleil et la lumière naturelle qui pénètrent par les grandes fenêtres. Pour s’éclairer, on allume les lampes solaires et à batteries, les bougies de même que les lampes frontales préalablement glissées dans les bagages. Chaque habitation bénéficie d’une toilette sèche au compost à l’extérieur.

Photo courtoisie

LE CALME

On apprécie les emplacements des refuges qui respectent l’intimité des invités, pas de voisins à moins de 15 minutes de marche. On s’imprègne de la paix et de la tranquillité. À l’extérieur, on fait un feu de manière sécuritaire dans l’emplacement conçu à cet effet. Pendant le séjour, on adore le contact avec la nature, le calme, délaisser les appareils électroniques (pas de Wi-Fi en forêt !) et respirer l’air pur. On se repose et on passe du bon temps, simplement.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 130 $ dans les cabanes et de 145 $ dans les chalets. Séjour de deux nuits exigé la fin de semaine, idéal pour profiter pleinement de l’expérience.

SERVICES: Les oreillers sont fournis, mais pas les sacs de couchage. Les chalets en bois Refuges du Castor et Viking (pour 4 à 6 invités) s’avèrent un peu plus luxueux. On loue des raquettes. Les chiens sont acceptés dans certains hébergements ($).

ACTIVITÉS SUR PLACE: On fait du ski nordique et de la raquette dans les sentiers aménagés. On patine sur le lac Cameron et on glisse sur des tubes.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On skie au Mont Blanc.

COORDONNÉES:

Refuges du lac Démélé

224, chemin du lac Cameron

Amherst (Québec)

J0T 2T0

Téléphone : 514 462-0222

refugeslacdemele.com