Terrebonne: les autorités ne ménagent aucun effort pour retrouver Simon Martel

TERREBONNE – Le visage de Simon Martel, disparu depuis maintenant une semaine, est placardé aux quatre coins de Terrebonne, dans Lanaudière.

Le jeune homme de 18 ans a disparu le 25 janvier dernier, après une soirée entre amis.

Depuis, les autorités ont déployé de nombreuses mesures pour le retrouver.

«Simon a indiqué à un ami pendant la soirée avoir certaines idées noires. À partir de là, on oriente nos recherches», a expliqué Joël Lamarche, capitaine du Service de police intermunicipal de Terrebonne.

Les berges des alentours ont été fouillées et les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) et l’hélicoptère de la Garde côtière canadienne ont participé aux recherches.

Dans la soirée de vendredi et dans la nuit qui a suivi, un poste de commandement a été installé dans le Vieux-Terrebonne. Des agents ont intercepté plus de 300 véhicules pendant cette période, qui correspond à celle où Simon Martel a été vu la dernière fois.

«Il y a certaines informations qu’on a pu recueillir. Mais aucune ne nous amène vers du nouveau», a avancé le capitaine Lamarche.

Un deuxième barrage routier a aussi été mis en place à l’intersection du boulevard des Mille-Îles et de la montée Masson, à Laval.

Deux amis de Simon Martel et son parrain ont lancé un cri du cœur, jeudi, afin d’inviter le jeune homme à revenir à la maison.

Description

Simon Martel mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail jaune à manches longues avec l’inscription «Wu-Tang» à l’avant, un manteau bleu royal, des pantalons de jogging gris et des bottes d’hiver noires.

Toute information pouvant aider les policiers à retrouver la trace du disparu peut être transmise au 911.