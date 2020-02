Travaux de la 40 et de la 13: la patience des automobilistes est mise à rude épreuve

MONTRÉAL – Les automobilistes qui ont circulé samedi dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 13 et 40, dans l’ouest de l’île de Montréal, ont dû s’armer de patience en raison des bouchons provoqués par d’importants travaux qui sont en cours jusqu’à lundi matin.

La démolition d'un vieux pont d'étagement cause en effet la fermeture de plusieurs tronçons aux alentours de l'échangeur des deux autoroutes.

«L’ancienne structure à démanteler est située entre deux nouvelles structures à proximité. Il faut s’assurer que les travaux soient faits sans les endommager», a expliqué Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports (MTQ).

L'échangeur des autoroutes 13 et 40 est ainsi presque complètement fermé à la circulation.

Plus précisément, l'autoroute 13 Sud, entre la sortie 6 et l'entrée de l’autoroute 40 Est, est complètement fermée depuis 23 h, vendredi soir, et ce, jusqu'à 5 h, lundi matin.

C'est le cas aussi de l'autoroute 40 et de ses voies de desserte, dans les deux directions, dans le secteur de l'échangeur.

«Avec le démantèlement de l’ancienne structure de l’autoroute 13 sud en fin de semaine, on conclut la deuxième phase de ce projet, sur un total de quatre», a indiqué le porte-parole du MTQ, précisant de plus que l’ensemble du programme de réfection s’étirera jusqu’en 2021.

Secteur à éviter

Le MTQ recommande d'éviter le secteur et de plutôt circuler sur les autoroutes 20 et 30 pour traverser l'île de Montréal d'est en ouest.

L’autoroute 40 est la plus utilisée de la métropole: plus de 100 000 véhicules circulent chaque jour à la hauteur de l'autoroute 13.

Des panneaux de signalisation temporaire devaient être mis en place pour baliser les chemins de détour et il devait y avoir davantage de présence policière pour assurer la fluidité de la circulation.

TVA Nouvelles a cependant constaté samedi qu’à l’entrée de l’autoroute 40, en direction est, à moins de cinq kilomètres du chantier, aucune signalisation n’avisait les automobilistes des importants travaux à venir sur leur chemin ou même des détours.

Soulignons que les travaux étaient initialement prévus le week-end dernier, mais le MTQ a dû les annuler en raison des précipitations qui étaient attendues à ce moment-là.