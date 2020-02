Oscars 2020: tout est possible

Le compte à rebours a commencé. Dans une semaine, Hollywood déroulera son tapis rouge pour accueillir la 92e cérémonie des Oscars, la grand-messe du cinéma américain. Mais alors qu’on entre dans le sprint final, bien malin celui qui peut prédire qui remportera les grands honneurs. Voici cinq points à surveiller.

Parasite ou 1917 ?

C’est la question qui semble être sur toutes les lèvres à Hollywood à une semaine des Oscars. À l’heure où l’on écrit ces lignes, tous les sites de paris et pronostics d’experts s’entendent pour dire que la lutte pour l’Oscar le plus prestigieux du gala (celui du meilleur film) se jouera entre ces deux films.

Drame de guerre saisissant de Sam Mendes (Beauté américaine) qui nous plonge dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, 1917 a le vent dans les voiles depuis le début de l’année, ayant remporté plusieurs prix importants aux Golden Globes, mais aussi aux galas des guildes de producteurs et de réalisateurs américains – historiquement de bons indicateurs pour les Oscars.

Mais Parasite, la géniale et éclatée comédie noire du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, a aussi récolté un nombre impressionnant de prix depuis qu’il a raflé la Palme d’or du Festival de Cannes au printemps dernier. Pourrait-il marquer l’histoire en devenant le premier long métrage sud-coréen à remporter l’Oscar du meilleur film ? Fort possible. Et n’oublions pas non plus le plus récent film de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, qui pourrait venir brouiller les cartes en fin de course...

Combien de prix pour Netflix ?

Après avoir brillé l’an passé grâce au triomphe de Roma (trois prix, dont celui de la meilleure réalisation), Netflix impose sa griffe sur les Oscars encore cette année en récoltant pas moins de 24 nominations, dont 10 pour L’Irlandais (de Martin Scorsese) et six pour Une histoire de mariage (de Noah Baumbach). Cela dit, le géant du streaming a perdu du terrain ces dernières semaines. Avant Noël, L’Irlandais et Une histoire de mariage faisaient figure de grands favoris pour les prix principaux. Ce n’est plus le cas à une semaine de la cérémonie.

Quelle controverse ?

De la polémique des #OscarsSoWhite (des Oscars si blancs) en 2016 à l’embarrassante saga de la mauvaise enveloppe en 2017, les Oscars ont eu leur lot de controverses au cours des dernières années. Aura-t-on droit à une nouvelle polémique cette année ? Chose certaine, l’absence de femmes dans la catégorie de la meilleure réalisation (un problème récurrent aux Oscars) et le manque de diversité dans les catégories d’interprétation devraient encore alimenter les débats au cours des prochains jours.

Une formule gagnante ?

L’Académie des Oscars a été prise au dépourvu l’an passé quand l’humoriste Kevin Hart – qui avait été choisi pour animer le gala – s’était désisté trois mois avant la cérémonie. Faute de pouvoir lui trouver un remplaçant à la dernière minute, l’Académie avait opté pour une cérémonie sans animateur qui, à la surprise générale, avait plutôt bien fonctionné. Cette formule d’un gala moins long et plus rythmé a été reconduite cette année, mais sera-t-elle aussi efficace cette fois-ci ?

Un Oscar québécois ?

Après avoir mordu la poussière l’an passé malgré le fait que deux films de chez nous (Marguerite et Fauve) étaient nommés pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction, le Québec tente de nouveau sa chance dans cette catégorie. Le film Brotherhood de la Montréalaise Meryam Joobeur figure en effet parmi les cinq finalistes pour ce prix, et si l’on se fie aux pronostics d’experts, il aurait de très bonnes chances de l’emporter.

► La 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février à Los Angeles.