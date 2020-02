10 bars originaux autour du globe

Un drink dans une falaise espagnole, un repas dans un cercueil ou une bière bue en silence sans dire un seul mot? Voici 10 resto-bars au concept original et parfois plutôt curieux!

Disaster Café, Lloret de mar, Espagne

Le concept de ce bar est de simuler des tremblements de terre. À noter que les clients de ce resto-bar subissent l’équivalent d’un tremblement de terre de 7.8 sur l’échelle de Richter. Soirées mouvementées, c’est promis!

The Burp Castle, New York City, USA

Ce bar à bière, où le silence est roi, vous invite à chuchoter. Les barmans portent parfois des robes monastiques et jouent des chants grégoriens. L’endroit idéal si vous n’avez rien à dire à votre tendre moitié.

Vampire Café, Tokyo, Japon

Situé dans le quartier chic de Ginza, à deux pas de magasins de luxe, ce restaurant se la joue thématique vampires. Dans une ambiance sombre, on peut y boire des verres sur des cercueils. Chandeliers, toiles d’araignées, miroirs cassés, un décor sorti d’un film de Dracula.

The Clinic, Singapour

Ici, un bar entièrement inspiré de l'univers médical. Même un drink est à déguster sous forme de transfusion sanguine. Un endroit idéal pour garder... la santé (excusez-la!).

The Lock Up, Tokyo, Japon

La thématique: la prison. Dans ce bar insolite de Tokyo, vous pourrez jouer les prisonniers derrière les barreaux. Au menu, des cocktails originaux et des repas inspirés de l'horreur.

H.R. Giger Museum Bar, Gruyères, Suisse

Plongez dans le monde de l'art fantastique avec ce bar qui donne quelques frissons. Entre réalité et fiction, passé et futur, Hans Ruedi Giger, celui qui a imaginé le monstre du film Alien, est derrière la conception. Ces œuvres d’art y sont exposées.

Jumbo Stay, Stockholm, Suède

Ce bar-hôtel se trouve dans un ancien avion de ligne réaménagé et redécoré. On dit que l’investisseur, Oscar Dios, a déboursé plus de 2 millions d’euros pour convertir cet ancien Boeing 457. L’endroit comporte 33 chambres, dont une suite de luxe et des bars.

Red Sea Star, Eilat, Israël

Ce bar se trouve à cinq mètres sous la mer Rouge. Entouré de poissons que l’on voit à travers les fenêtres, vous pourrez déguster un délicieux cocktail et un plateau de fruits de mer. Tabourets de méduse, lumières en forme d’étoiles de mer... la déco est plutôt appropriée.

Eternity, Truskavets, Ukraine

Ce restaurant en forme de cercueil mesure 20 mètres de long et six mètres de haut. Dans une ambiance d’outre-tombe, cercueils et décorations mortuaires vous en mettront plein la vue.

Cova d'en Xoroi, îles Baléares, Espagne

Une adresse plutôt chic et nichée dans une falaise espagnole pour boire des drinks dans des grottes au bord de la mer. Une vue incomparable. Tout simplement magnifique.