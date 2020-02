54e Super Bowl: enfin, le match ultime!

MIAMI | Après une semaine à décortiquer sous toutes ses coutures le duel opposant les Chiefs aux 49ers dans le cadre du Super Bowl, le moment est enfin venu de passer à l’action. Nul doute que l’une des batailles clés de ce choc au sommet se déroulera dans les tranchées, quand la redoutable ligne défensive de San Francisco attaquera Laurent Duvernay-Tardif et sa bande.

Le front défensif des Niners a appliqué la pression à 26 reprises dans les présentes séries, avec neuf sacs du quart. Ce serait un euphémisme de dire que la ligne offensive des Chiefs aura du pain sur la planche.

Il s’agit assurément du plus gros test pour ce groupe, qui n’a concédé que 25 sacs.

« C’est une très bonne ligne défensive et le but d’une ligne offensive à chaque semaine est de bien protéger son quart-arrière. On a plein de stratégies pour y arriver. Je pense qu’on a un bon plan de match.

« Il faut être confiants en nos moyens et ne pas être intimidés par ce genre de défi. Il faut au contraire accueillir ce défi et montrer que nous aussi, on est une bonne ligne offensive. C’est un très bon affrontement et c’est définitivement un élément clé dans la rencontre», a souligné Duvernay-Tardif au sujet de ses coriaces adversaires.

Du temps pour Mahomes

Si le produit de l’Université McGill parle d’un élément clé, c’est que si le quart-arrière Patrick Mahomes n’a pas le temps suffisant pour lancer, les chances de victoire chuteront drastiquement.

Selon NextGen Stats, quand Mahomes bénéficie d’au moins deux secondes et demie pour décocher, il montre une moyenne de 10,1 verges par passe tentée. Le temps de protection deviendra donc crucial pour l’attaque des Chiefs, spécialisée dans les longs gains.

Cependant, la défensive des 49ers n’a concédé que 113 jeux de 10 verges ou plus par la passe cette saison, soit 12 de moins que toute autre défensive dans la ligue.

« C’est une défensive où il n’y a pas vraiment de lacune. Tout le monde est talentueux à sa position. Ce n’est pas le genre de défensive qu’on regarde la bande vidéo et qu’on sait tout de suite ce qu’on veut exploiter. Il va falloir être créatifs et c’est le travail de coach [Andy] Reid de nous mettre dans la meilleure position possible pour connaître du succès », a analysé Duvernay-Tardif.

Que des touchés

Les Chiefs sont par ailleurs pleinement conscients que les 49ers, qui excellent sur le jeu au sol, risquent de gagner la bataille du temps de possession.

Voilà pourquoi chaque séquence à l’attaque des Chiefs devra être productive, sans laisser de points sur le terrain.

« Ce sera important de marquer à chaque opportunité. On sait qu’ils seront probablement en mesure de contrôler le temps de possession et de marquer des points au terme de longues séquences offensives. On peut se permettre de faire des séquences de trois jeux pour 78 verges et un touché après avoir écoulé seulement 1 min 50 s au cadran, mais il faut vraiment arriver à le faire à chaque fois », a noté le garde du côté droit.

Dans son esprit, il ne fait aucun doute qu’Eric Fisher, Steve Wisniewski, Austin Reiter, Mitchell Schwarz et lui-même ont tous les atouts pour se dresser tel un mur devant leur quart-arrière.

« Regardez le film, ça ne ment pas. C’est une ligne très talentueuse qui sera contre nous, mais on sait ce qu’on a été capables d’accomplir cette année. »

Photo AFP

« Je dis souvent aux joueurs qui se moquent de l’accent de Laurent qu’ils devraient y aller mollo. Un jour, il sera médecin et c’est lui qui va les opérer ! »

— Andy Reid, entraîneur-chef des Chiefs

Saviez-vous que...

Les 49ers tenteront de devenir les seuls, avec les Rams de 1999, à remporter le Super Bowl une année après une saison de seulement quatre victoires.

Patrick Mahomes montre un dossier en carrière de 10-1 face aux défensives du top 10 pour les verges allouées par la passe, dont 5-0 cette saison.

Seulement trois joueurs dans l’histoire ont à la fois remporté le titre de joueur le plus utile de la saison et atteint le Super Bowl lors de leurs trois premières saisons : Dan Marino, Kurt Warner et Patrick Mahomes.

La défensive en confiance

Photo d'archives, AFP

Même si les Chiefs sont légèrement établis comme favoris pour remporter le Super Bowl, les doutes continuent de fuser au sujet de leur défensive.

Le plaqueur Chris Jones, considéré comme le pilier principal de cette unité souvent pointée du doigt, accepte bien mal que les questionnements demeurent incessants, malgré une amélioration notoire cette saison par rapport à la précédente.

Plusieurs partisans et analystes ont encore bien frais en mémoire les pitoyables résultats de l’an dernier et le début de saison cet automne, quand la défensive croulait au 27e rang après six semaines.

Des signes encourageants

Or, depuis la semaine 11, les Chiefs n’ont concédé que 11,5 points par match jusqu’à la fin du calendrier régulier. Ils donnaient jusque-là 148,1 verges au sol par match, une moyenne réduite à 95 pour les semaines 11 à 17. Pourtant, les perceptions ne changent pas.

« On a douté de nous toute l’année. C’est pour ça que nous jouons avec rancœur, tout en gardant notre calme. Il y a trop de gens qui se demandent ce que les Chiefs font au Super Bowl avec cette défensive. On aime être dans ce rôle et ressentir cette pression. Les sceptiques ne font que nous rendre plus compétitifs », a pesté Jones.

Selon lui, l’arrivée du coordonnateur défensif Steve Spagnuolo a complètement changé la donne.

« “Spags” n’a pas seulement changé le système, mais aussi la culture de la défensive », croit-il.

En français !

Chris Jones, c’est aussi celui qui s’aligne souvent face à Laurent Duvernay-Tardif lors des entraînements. L’occasion était donc belle de le questionner sur le défi qui attend le garde québécois face à la puissante ligne défensive des 49ers.

« Il est un féroce compétiteur sur la ligne offensive. Quand il a raté des matchs en raison de blessures, on a vu une différence. “Larry” et moi, quand on s’affronte en pratique, ça peut devenir très physique. Sa technique n’est pas toujours belle, mais il trouve une façon de faire le boulot parce qu’il travaille fort », a répondu celui qui s’est même permis un « Bonjour, je m’appelle Chris », dans la langue de Molière.

« Mais c’est l’étendue de mon français ! », a-t-il précisé ensuite.

« J’ai pris des cours au secondaire parce que je voulais courtiser trois filles qui parlaient français. »

On apprend toujours des choses au Super Bowl...

La famille dans les pensées

La présence des membres de la famille immédiate de Laurent Duvernay-Tardif au match procure une grande satisfaction au garde des Chiefs, qui affirmait plus tôt cette semaine qu’il a rarement eu l’occasion d’être réuni avec ses sœurs dans les dernières années. Il aura aussi une pensée très spéciale pour ses parents. « Mes parents sont la définition ultime de parents qui soutiennent, sans mettre de pression. Ils m’ont toujours dit : tu aimes ça, fais-le et on va te soutenir. Mon parcours n’était pas routinier avec la médecine et le football. Plusieurs parents auraient suggéré de terminer la médecine d’abord. Ils sont des gens qui se sont réalisés à travers plein de projets différents. Ils m’ont fait vivre des expériences inoubliables et je vais définitivement leur dédier le match », a-t-il confié.

Un conseiller en Darche

C’est vendredi que Jean-Philippe Darche, dans le cadre de ses fonctions au sein de l’équipe médicale des Chiefs, a rejoint l’équipe à Miami. Mais bien avant son arrivée, Duvernay-Tardif avait pris soin de discuter avec le dernier joueur québécois à avoir joué dans un Super Bowl, en 2006, comme spécialiste des longues remises des Seahawks. « C’est le fun d’avoir l’occasion de parler français avec quelqu’un qui est passé par ces étapes-là et qui est allé au Super Bowl lui aussi. Il a été d’une super bonne aide pour moi au niveau de ma préparation mentale, pour savoir à quoi m’attendre, comment me comporter. Ça m’a permis d’avoir des repères GPS pour savoir que dans la semaine, il allait arriver telle ou telle chose. Quand tu es préparé d’avance, c’est tellement plus facile », a indiqué Duvernay-Tardif.

Des questions au « Doc »

La semaine du Super Bowl impose des obligations médiatiques aux joueurs du lundi au jeudi, dont trois périodes lors desquelles ils doivent tous être présents. Il va sans dire que le parcours atypique de Duvernay-Tardif a suscité l’intérêt de nombreux journalistes hors Québec, qui souhaitaient surtout en savoir plus sur son cheminement en médecine. Avec autant d’entrevues, il était inévitable que quelques questions surprennent le médecin au plus haut point. Une journaliste l’a notamment abordé en lui demandant s’il fallait craindre le coronavirus, qui s’est propagé à ce jour chez 10 000 personnes à travers le monde et qui a causé la mort de plus de 200 personnes en Chine. « On va vraiment discuter de ça ici ? », s’est étonné Duvernay-Tardif avant de fournir une réponse plus élaborée sur ce sujet qui occupe l’actualité. Et non, le médecin ne déclare pas l’état d’alerte.