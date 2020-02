TURCOTTE, André



De Repentigny (Le Gardeur), le jeudi 9 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Turcotte, fils de feu monsieur Ovila Turcotte et de feu madame Laurence Gingras.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Georgette (feu Hervé De Muys), Denise (Jean-Paul Proteau) et Germaine, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Paul L'Ermite, située au 377 rue du Village, Repentigny (Le Gardeur), QC, J5Z 1S6, le samedi 8 février 2020 à 11h. La famille recevra les condoléances dès 10h au même endroit. Direction: