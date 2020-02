Déroutante famille, fascinante enfant

Deux policiers se présentent à la porte d’une grande résidence qui, avec son air pimpant, est l’expression même d’une maison du bonheur. Mais ils sont là pour une sombre raison : une fillette a disparu.

Curieuse affaire que la disparition de la jeune Claude Kirouac, 11 ans. Celle-ci n’a été signalée à la police qu’après un long délai de 48 heures par l’une des grandes sœurs de l’enfant. Mais la voix au téléphone est « posée, quasi détachée, qui cadre mal avec l’habituelle panique de l’interlocuteur en pareil cas ».

Sur place, la lieutenante Gladys Vandal et le sergent Félix Lorca constatent avec étonnement que le sort de la plus jeune suscite un mélange d’agacement et de curiosité, mais guère d’inquiétude.

En fait, tout le monde semble au-dessus de ses affaires dans cette famille qui compte une dizaine d’enfants, où le père est absent et où la mère vit repliée sur elle-même. Chacun fait donc ce qui lui plaît dans la maisonnée, ce qui ne manque pas de désarçonner les policiers qui trouvent dès lors qu’il y a vraiment matière à rechercher la petite Claude !

Récit lumineux

Sur cette toile de fond accrocheuse, Guy Lalancette va laisser Claude raconter son histoire. Les chapitres alternent donc entre l’enquête policière et le témoignage de l’enfant.

Or, le passage du regard des policiers sur la famille au regard de Claude sur celle-ci va tisser un très, très joli roman. Là où on attendait une histoire macabre ou scabreuse, c’est plutôt un récit lumineux qui se dévoile peu à peu.

Guy Lalancette a vraiment créé un beau personnage avec cette fillette qui ne vit bien qu’en étant cachée, qui aimerait être aveugle pour mieux voir, et qui, retirée de l’école, puise son savoir dans une fréquentation frénétique du dictionnaire.

Et Claude sait tirer des mots toutes les significations qui font voir le monde autrement. Avoir « son lot d’affections », par exemple : évoque-t-on ici des sentiments ou des maladies ? Poésie et souffrance se fondent. On se délecte des monologues de cette enfant à part, isolée dans sa grande famille.

À chacun des chapitres où elle prend la parole, Claude s’adresse en fait à celle qu’elle appelle la Femme-cabinet et déjoue toutes les questions de la spécialiste. À trop vouloir cerner le mal-être de la fillette, celle-ci est toujours à côté de la plaque ! Comme dit sa mère, Claude a « un mode de pensée qui ne convient pas à toutes les têtes ». Ce qui intrigue et fascine.

Parallèlement, Guy Lalancette sait exploiter l’attention que suscitent aujourd’hui les très grandes familles. Celle de son roman est vraiment particulière. Heureusement, l’auteur évite le recours facile aux clichés de la délinquance. Sa famille est davantage déroutante que choquante par sa manière de vivre.